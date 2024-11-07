Юнион Сент-Жилуаз

7 ноября на «Жозеф Марьен» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Рояль Юнион» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Рояль Юнион

Команда после долгого и глухого забвения (кто помнил и их букете чемпионских титулов, что были взяты в первые десятилетия прошлого века?), получив британских инвесторов, быстро прогрессировала. Ворвавшись в Жупилер-Лигу, Union 60 чуть не выиграл ее, но уже на финишной прямой позволили Брюгге сместить себя с 1-го места. И прошлой весной этот неприятный сценарий повторился. С новым наставником, Поконьоли, получилось начать с завоевания Суперкубка, но потом быстро все разладилось, причем на всех фронтах. Много очков теряя на внутренней арене, клуб проиграл в квалификации Лиги чемпионов первому же сопернику, Славии (1:3 в Чехии, 0:1 дома). Так что в Лиге Европы слабые результаты закономерны: нулевая ничья с Буде/Глимт дома при поражениях в гостях у Фенербахче и Мидтьюлланда.

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Рома

Клуб продолжает испытывать нервную систему своих болельщиков. Если с расставанием с Моуринью в столице Италии в свое время явно затянули, то увольнять Де Росси вряд ли стоило после первых же неудач. Да, Юрич начинал с пары побед в Серии А, но уже в октябре он прямо в перерыве матча бросал бутылку в Манчини и дрался с этим футболистом, а команда проигрывала 1:5. В итоге с Торино уже требовали только победу. В Лиге Европы Довбик и компания расстраивались поначалу тем, что дома сыграли только вничью с Атлетиком. Но потом последовало поражение Эльфсборгу, да и киевское Динамо победили только благодаря голу с пенальти Довбика своим землякам.

Статистика личных встреч

Бельгийцы проводят только третий сезон в еврокубках. Так что джалоросси к ним приедут впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы выставили практически равные котировки. Обе стороны разочаровывают, причем хронически, все начало сезона - ставим на то, что в этом поединке они выдадут тотал меньше 2,5 забитых мячей (коэффициент - 1,76).