Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юнион Сен-Жилуаз - Рома - 1:1. Довбик не забивал. Видео голов и обзор
Лига Европы
08 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 08 ноября 2024, 04:48
89
0

Юнион Сен-Жилуаз - Рома - 1:1. Довбик не забивал. Видео голов и обзор

Счет матча соответствует тому, что происходило на поле

08 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 08 ноября 2024, 04:48
89
0
Юнион Сен-Жилуаз - Рома - 1:1. Довбик не забивал. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 ноября, состоялся матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Ромой».

Болельщикам пришлось ждать первого гола до 62-й минуты. Вышли вперед игроки «Ромы», а забил Джанлука Манчини.

Бельгийцы ответили точным ударом Кевина Макаллистера на 77-й минуте.

В итоге, при равной игре, матч завершился вничью.

Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября

«Юнион Сен-Жилуаз» (Бельгия) – «Рома» (Италия) – 1:1

Голы: Макаллистер, 77 - Манчини, 62.

Видео голов и обзор матча

По теме:
Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0. Дубль Диалло. Видео голов и обзор
«Забили гол, а потом и другие». Голкипер Ференцвароша об игре с Динамо
Галатасарай – Тоттенхэм – 3:2. Турецкий душ для шпор. Видео голов и обзор
Лига Европы Рома Рим Юнион Сен-Жилуаз Артем Довбик видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ
Футбол | 07 ноября 2024, 11:48 3
«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ
«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ

Даниил Игнатенко пока не заслужил любви болельщиков «Слована»

ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!
Футбол | 07 ноября 2024, 22:49 16
ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!
ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!

Михаил отличился на 39-й минуте

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Футбол | 07.11.2024, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Энцо МАРЕСКА: «Эта игра не про счет на табло»
Футбол | 08.11.2024, 03:33
Энцо МАРЕСКА: «Эта игра не про счет на табло»
Энцо МАРЕСКА: «Эта игра не про счет на табло»
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Футбол | 07.11.2024, 07:48
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
06.11.2024, 18:52 25
Футбол
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
06.11.2024, 08:53 2
Бокс
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
07.11.2024, 08:16 7
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
06.11.2024, 07:47 4
Бокс
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем