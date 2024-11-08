Лига Европы08 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 08 ноября 2024, 04:48
89
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Юнион Сен-Жилуаз - Рома - 1:1. Довбик не забивал. Видео голов и обзор
Счет матча соответствует тому, что происходило на поле
08 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 08 ноября 2024, 04:48
89
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В четверг, 7 ноября, состоялся матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Ромой».
Болельщикам пришлось ждать первого гола до 62-й минуты. Вышли вперед игроки «Ромы», а забил Джанлука Манчини.
Бельгийцы ответили точным ударом Кевина Макаллистера на 77-й минуте.
В итоге, при равной игре, матч завершился вничью.
Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября
«Юнион Сен-Жилуаз» (Бельгия) – «Рома» (Италия) – 1:1
Голы: Макаллистер, 77 - Манчини, 62.
Видео голов и обзор матча
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