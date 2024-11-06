07.11.2024 19:45 - : -
Лига Европы06 ноября 2024, 07:30 | Обновлено 06 ноября 2024, 09:14
281
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Юнион Сен-Жилуаз – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 7 ноября в 19:45 по Киеву
06 ноября 2024, 07:30 | Обновлено 06 ноября 2024, 09:14
281
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В четверг, 7 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Ромой».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Стад Жозеф Марьен», который находится в Брюсселе (Бельгия).
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Юнион – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юнион – РомаСмотреть трансляцию
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