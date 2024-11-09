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09 ноября 2024, 02:43 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:52
321
0

Известно, какой разрыв был между Родри и Винисиусом в голосовании за ЗМ

Испанец выиграл престижную награду

09 ноября 2024, 02:43 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:52
321
0
Известно, какой разрыв был между Родри и Винисиусом в голосовании за ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Французское издание L'Équipe сообщило, на сколько очков в голосовании Родри опередил звездного вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Испанец Родри получил 1170 баллов, а бразилец Винисиус заработал 1129 очков. Согласно регламенту судьи могли отдать 15 очков за первое место в своем рейтинге, а далее 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 за следующие места.

Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.

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УЕФА Золотой мяч Реал Мадрид Родри Винисиус Жуниор Манчестер Сити
Дмитро Олійник Источник: L'Equipe
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