Известно, какой разрыв был между Родри и Винисиусом в голосовании за ЗМ

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Французское издание L'Équipe сообщило, на сколько очков в голосовании Родри опередил звездного вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Испанец Родри получил 1170 баллов, а бразилец Винисиус заработал 1129 очков. Согласно регламенту судьи могли отдать 15 очков за первое место в своем рейтинге, а далее 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 за следующие места.

Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.