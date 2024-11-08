Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы

В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

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Матч прошел на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

Киевляне проиграли 0:4. За венгров дубль сегодня оформил Варга, по голу забили Захариассен и Салданья.

Наставник «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на это поражение.

«Какие выводы делать? Вдесятером играть с 16-й или 17-й минуты... Тем более, что в первом тайме имели моменты, но мяч не залетел в ворота. Два момента замечательные были. Во втором тайме сами подарили гол, второй пропустили – и игра была сделана.

Почему заменил именно Буяльского? Это мое решение. Во втором тайме команда не остановилась, команда играла. Просто пропустили совсем необязательный гол после своей ошибки, когда мы были в переходной фазе, выходили в атаку. В простом моменте Кабаев отдал предголевой пас... Красная карточка? Она, безусловно, сыграла свою роль.

Михавко и Биловар? Они играют в команде «Динамо» Киев. Молодые или не молодые – нет никакого значения, никто не будет смотреть на это. Они должны это понимать и принимать правильные решения. Когда ты выходишь на футбольное поле – в первую очередь принимаешь решение. Это говорит о твоем интеллекте. Далее идет понимание футбола и мастерство. Решения говорят об интеллекте футболистов. Что я могу больше сказать? Они должны понимать, где играют.

Первый тайм команда нормально играла. До того момента, когда мы пропустили, как я считаю, ужасную ошибку. Такие ошибки делать вообще невозможно. Дальше игра была сделана. Замена Шапаренко? У нас игра и футбол не заканчиваются этой игрой. Мы смотрели уже на следующую игру», – сказал Шовковский.

В активе подопечных Шовковского ноль очков, ноль голов и десть пропущенных мячей после четырех туров этапа Лиги ЛЕ. 28 ноября «Динамо» сыграет против «Виктории» (Чехия).