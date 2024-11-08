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  4. Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Лига Европы
08 ноября 2024, 00:25 |
2043
12

Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы

Киевляне разгромно проиграли «Ференцварошу»

08 ноября 2024, 00:25 |
2043
12
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
ФК Динамо. Александр Шовковский

В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

Киевляне проиграли 0:4. За венгров дубль сегодня оформил Варга, по голу забили Захариассен и Салданья.

Наставник «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на это поражение.

«Какие выводы делать? Вдесятером играть с 16-й или 17-й минуты... Тем более, что в первом тайме имели моменты, но мяч не залетел в ворота. Два момента замечательные были. Во втором тайме сами подарили гол, второй пропустили – и игра была сделана.

Почему заменил именно Буяльского? Это мое решение. Во втором тайме команда не остановилась, команда играла. Просто пропустили совсем необязательный гол после своей ошибки, когда мы были в переходной фазе, выходили в атаку. В простом моменте Кабаев отдал предголевой пас... Красная карточка? Она, безусловно, сыграла свою роль.

Михавко и Биловар? Они играют в команде «Динамо» Киев. Молодые или не молодые – нет никакого значения, никто не будет смотреть на это. Они должны это понимать и принимать правильные решения. Когда ты выходишь на футбольное поле – в первую очередь принимаешь решение. Это говорит о твоем интеллекте. Далее идет понимание футбола и мастерство. Решения говорят об интеллекте футболистов. Что я могу больше сказать? Они должны понимать, где играют.

Первый тайм команда нормально играла. До того момента, когда мы пропустили, как я считаю, ужасную ошибку. Такие ошибки делать вообще невозможно. Дальше игра была сделана. Замена Шапаренко? У нас игра и футбол не заканчиваются этой игрой. Мы смотрели уже на следующую игру», – сказал Шовковский.

В активе подопечных Шовковского ноль очков, ноль голов и десть пропущенных мячей после четырех туров этапа Лиги ЛЕ. 28 ноября «Динамо» сыграет против «Виктории» (Чехия).

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Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош Александр Шовковский
Дмитро Олійник Источник: Динамомания
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Комментарии 12
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gooools
Тяжко на футбольному полі, легко в полі в окопі
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+6
8number
Не розумію чому не вибачитись перед вболівальниками ? А оте все не на нас вивалювати, а своєму штабу і гравцям !
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+3
turist86
ДЕ ВИБАЧЕННЯ?
Шовковський, з речами на вихід!
Ответить
+3
ona_proigraet
навіть не хочеться читати пояснення
Ответить
+3
Alex T
Хоть бы в отставку подал ради приличия
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+2
c_a_p2
Мабуть пора розганяти це кубло із сердець...
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+2
Микола Захарченко
Мабуть поки в Динамо не буде амбітного тренера іноземця з сучасними ідеями , то ці гойдалки з результатами будуть і надалі . Можливо приклад і не зовсім вдалий , але подивіться на Спортинг з Аморімом , який " виносить "  МанСіті з Гвардіолою ... Можна знайти тренера , але Суркіс має своє бачення на сучасний розвиток футболу )
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+1
Istm
просто розвернулись і всією отарою пішли геть! Окрім Бущана.
обісратись і з ким?!?
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+1
antt
Не дарма він так схопився після фола і картки Дубінчака. Хай як це було непотрібно і поза межами поля, ще й на фоні автоголів іншого спеца, але ж цей матч можна було витримати хай дійсно хоч до нічиї. І все спочатку йшло добре, але якщо згадати що ініціатива на початку матчу і так була в угорців то лише один гол і все могло посипатися. Так і сталося. Найбільша поразка із чотирьох матчів із чотирма голами. Тому така реакція якби була авансом реакції на весь матч. Може він відразу подумав що буде програш хай з малим рахунком, тому це б був провал, а вийшло все з великим рахунком.
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0
Перець
28 така сама куйня буде переїзди, перетрах ...
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0
Istm
в наступних трьох турах (Вікторія, Галатасарай, Реал Сосьєдад) перспектива ще трьох розгромів.
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-1
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