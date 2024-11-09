Конфликт с Дешамом? Мбаппе сам отказался играть за сборную Франции
Журналист Ромен Молина рассказал детали невызова форварда в сборную
Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе потерял желание выступать за сборную Франции, сообщил журналист Ромен Молина.
25-летний нападающий не получил вызова в сборную из-за предполагаемого конфликта с главным тренером Дидье Дешамом.
Ранее Дешам отметил, что у Мбаппе было желание присоединиться к команде, но он решил не вызывать форварда.
Но на самом деле именно Килиан отказался от участия в ближайших матчах, сообщил журналист.
Сборная Франции проведет 14 ноября домашний матч против Израиля, а 17 ноября сыграет на выезде с Италией. Мбаппе в октябре также не играл за сборную из-за травмы.
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