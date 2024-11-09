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Лига наций
09 ноября 2024, 03:19 | Обновлено 09 ноября 2024, 03:22
84
0

Конфликт с Дешамом? Мбаппе сам отказался играть за сборную Франции

Журналист Ромен Молина рассказал детали невызова форварда в сборную

09 ноября 2024, 03:19 | Обновлено 09 ноября 2024, 03:22
84
0
Конфликт с Дешамом? Мбаппе сам отказался играть за сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе потерял желание выступать за сборную Франции, сообщил журналист Ромен Молина.

25-летний нападающий не получил вызова в сборную из-за предполагаемого конфликта с главным тренером Дидье Дешамом.

Ранее Дешам отметил, что у Мбаппе было желание присоединиться к команде, но он решил не вызывать форварда.

Но на самом деле именно Килиан отказался от участия в ближайших матчах, сообщил журналист.

Сборная Франции проведет 14 ноября домашний матч против Израиля, а 17 ноября сыграет на выезде с Италией. Мбаппе в октябре также не играл за сборную из-за травмы.

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Килиан Мбаппе Дидье Дешам сборная Франции по футболу Лига наций
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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