Конфликт с Дешамом? Мбаппе сам отказался играть за сборную Франции

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе потерял желание выступать за сборную Франции, сообщил журналист Ромен Молина.

25-летний нападающий не получил вызова в сборную из-за предполагаемого конфликта с главным тренером Дидье Дешамом.

Ранее Дешам отметил, что у Мбаппе было желание присоединиться к команде, но он решил не вызывать форварда.

Но на самом деле именно Килиан отказался от участия в ближайших матчах, сообщил журналист.

Сборная Франции проведет 14 ноября домашний матч против Израиля, а 17 ноября сыграет на выезде с Италией. Мбаппе в октябре также не играл за сборную из-за травмы.