«Он хотел приехать». Дешам объяснил, почему Мбаппе не вызван в сборную

Наставник сборной Франции Дидье Дешам не вызвал лидера команды Килиана Мбаппе на матчи Лиги наций против Израиля и Италии. При этом форвард здоров, а тренер отрицает, что такое решение связано с обвинениями игрока в возможном изнасиловании.

«Мы обсудили это с Килианом. Я принял решение, что не стоит его вызывать, так будет лучше для нашей подготовки. Больше ничего говорить не хочу. Но сам Килиан хотел приехать, и все это никак не связано с неспортивными причинами».

«Это мой выбор на два матча, вот и все. Кто-то может это не понять, но я так решил, и я беру ответственность за это решение», – сказал Дешам.

Франция после четырех матчей группы набрала 9 очков и идет на второй позиции.