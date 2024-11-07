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  4. «Он хотел приехать». Дешам объяснил, почему Мбаппе не вызван в сборную
Лига наций
07 ноября 2024, 17:56 |
348
0

«Он хотел приехать». Дешам объяснил, почему Мбаппе не вызван в сборную

Тренер толком ничего не рассказал

07 ноября 2024, 17:56 |
348
0
«Он хотел приехать». Дешам объяснил, почему Мбаппе не вызван в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Наставник сборной Франции Дидье Дешам не вызвал лидера команды Килиана Мбаппе на матчи Лиги наций против Израиля и Италии. При этом форвард здоров, а тренер отрицает, что такое решение связано с обвинениями игрока в возможном изнасиловании.

«Мы обсудили это с Килианом. Я принял решение, что не стоит его вызывать, так будет лучше для нашей подготовки. Больше ничего говорить не хочу. Но сам Килиан хотел приехать, и все это никак не связано с неспортивными причинами».

«Это мой выбор на два матча, вот и все. Кто-то может это не понять, но я так решил, и я беру ответственность за это решение», – сказал Дешам.

Франция после четырех матчей группы набрала 9 очков и идет на второй позиции.

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Дидье Дешам Килиан Мбаппе Лига наций сборная Франции по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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