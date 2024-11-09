ГОФФ: «​​​​​​​Своей игрой я довольна»

Третья ракетка мира, Коко Гофф, прокомментировала свою победу над первой ракеткой Ариной Соболенко и выход в финал Итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

«Я довольна своей игрой, – отметила Гофф. – Против Арины всегда сложно, ведь она не зря занимает первое место в мире. Я просто старалась держаться в игре и сосредоточиться на каждом розыгрыше».

Также Кори поделилась мыслями о предстоящем финальном матче с Чжэн Циньвень:

«Она демонстрирует прекрасный теннис, и уверенность на корте поможет мне получить наилучшие шансы на победу. Честно говоря, особого волнения я не испытываю. Для меня финал – это просто приятный бонус к удачному сезону. Быть здесь – уже награда».



Напомним, что сегодня американка обыграла «нейтральную» теннисистку в двух сетах и вышла в финал.