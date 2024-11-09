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  4. ГОФФ: «​​​​​​​Своей игрой я довольна»
WTA
09 ноября 2024, 03:05 |
15
0

ГОФФ: «​​​​​​​Своей игрой я довольна»

Американка поделилась впечатлениями от полуфинальной встречи с Соболенко

09 ноября 2024, 03:05 |
15
0
ГОФФ: «​​​​​​​Своей игрой я довольна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Третья ракетка мира, Коко Гофф, прокомментировала свою победу над первой ракеткой Ариной Соболенко и выход в финал Итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

«Я довольна своей игрой, – отметила Гофф. – Против Арины всегда сложно, ведь она не зря занимает первое место в мире. Я просто старалась держаться в игре и сосредоточиться на каждом розыгрыше».

Также Кори поделилась мыслями о предстоящем финальном матче с Чжэн Циньвень:

«Она демонстрирует прекрасный теннис, и уверенность на корте поможет мне получить наилучшие шансы на победу. Честно говоря, особого волнения я не испытываю. Для меня финал – это просто приятный бонус к удачному сезону. Быть здесь – уже награда».

Напомним, что сегодня американка обыграла «нейтральную» теннисистку в двух сетах и вышла в финал.

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Коко Гофф Арина Соболенко Итоговый турнир WTA Чжэн Циньвень
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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