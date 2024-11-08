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Лига Европы
08 ноября 2024, 21:34 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:58
148
1

«Не спешил бы ставить крест». Косовский – про перспективы Динамо в ЛЕ

Бывший полузащитник «Динамо» про перспективы «бело-синих» в еврокубках

08 ноября 2024, 21:34 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:58
148
1
«Не спешил бы ставить крест». Косовский – про перспективы Динамо в ЛЕ
ФК Кривбас. Виталий Косовский

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Виталий Косовский в ответ на вопрос про перспективы в Лиге Европы и необходимость сконцентрироваться на УПЛ:

«Чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов? Но я бы не спешил ставить крест на выступлении динамовцев в текущей Лиге Европы. Шансы пройти дальше еще есть, хотя и мизерные. Вот почему после возвращения из Гамбурга киевлянам надо, как следует восстановиться и в воскресенье постараться взять верх над амбициозным «Полесьем». Пожалуй, не обойдется без ротации ввиду того психологического состояния, в котором находятся динамовцы после разгрома от «Ференцвароша». А уже после ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной поединками сборных, приложить максимум усилий, чтобы начать наверстывать упущенное на международной арене. «Виктория« – не из топ-команд, ее можно одолеть, если продемонстрировать свои лучшие качества».

Подопечные Шовковского проиграли «Ференцварошу» со счетом 0:4.

Олег Федорчук про спад Николая Шапаренко.

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Динамо - Ференцварош Виталий Косовский Динамо Киев Лига Европы Ференцварош
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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