«Не спешил бы ставить крест». Косовский – про перспективы Динамо в ЛЕ

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Виталий Косовский в ответ на вопрос про перспективы в Лиге Европы и необходимость сконцентрироваться на УПЛ:

«Чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов? Но я бы не спешил ставить крест на выступлении динамовцев в текущей Лиге Европы. Шансы пройти дальше еще есть, хотя и мизерные. Вот почему после возвращения из Гамбурга киевлянам надо, как следует восстановиться и в воскресенье постараться взять верх над амбициозным «Полесьем». Пожалуй, не обойдется без ротации ввиду того психологического состояния, в котором находятся динамовцы после разгрома от «Ференцвароша». А уже после ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной поединками сборных, приложить максимум усилий, чтобы начать наверстывать упущенное на международной арене. «Виктория« – не из топ-команд, ее можно одолеть, если продемонстрировать свои лучшие качества».

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