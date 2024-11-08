«Это сыграло негативную роль». Эксперт назвал причину спада Шапаренко

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался о игре полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша» (0:4).

«Слишком много нервов, надо играть хладнокровнее. Мне кажется, что эта эпопея с его вероятным трансфером в европейский клуб сыграла свою негативную роль. Хочу ошибаться, ведь Шапаренко очень хороший игрок, который может прогрессировать. С Судаковым, кстати, такая же проблема. Его слова о критиках? Игра Судакова - это и есть критика. Просто от него и Шапаренко ожидают большего».

В итоге эксперт оценил действия хавбека в 6.5 баллов из 10 возможных.