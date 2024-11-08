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  4. «Это сыграло негативную роль». Эксперт назвал причину спада Шапаренко
Лига Европы
08 ноября 2024, 12:17 |
384
0

«Это сыграло негативную роль». Эксперт назвал причину спада Шапаренко

Олег Федорчук считает, что хавбеку «Динамо» помешала трансферная эпопея

08 ноября 2024, 12:17 |
384
0
«Это сыграло негативную роль». Эксперт назвал причину спада Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался о игре полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша» (0:4).

«Слишком много нервов, надо играть хладнокровнее. Мне кажется, что эта эпопея с его вероятным трансфером в европейский клуб сыграла свою негативную роль. Хочу ошибаться, ведь Шапаренко очень хороший игрок, который может прогрессировать. С Судаковым, кстати, такая же проблема. Его слова о критиках? Игра Судакова - это и есть критика. Просто от него и Шапаренко ожидают большего».

В итоге эксперт оценил действия хавбека в 6.5 баллов из 10 возможных.

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Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош Олег Федорчук Николай Шапаренко
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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