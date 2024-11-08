«Это сыграло негативную роль». Эксперт назвал причину спада Шапаренко
Олег Федорчук считает, что хавбеку «Динамо» помешала трансферная эпопея
Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался о игре полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша» (0:4).
«Слишком много нервов, надо играть хладнокровнее. Мне кажется, что эта эпопея с его вероятным трансфером в европейский клуб сыграла свою негативную роль. Хочу ошибаться, ведь Шапаренко очень хороший игрок, который может прогрессировать. С Судаковым, кстати, такая же проблема. Его слова о критиках? Игра Судакова - это и есть критика. Просто от него и Шапаренко ожидают большего».
В итоге эксперт оценил действия хавбека в 6.5 баллов из 10 возможных.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Флорентино не будет увольнять итальянца в этом году
Вячеслав Заховайло поддержал Александра Шовковского