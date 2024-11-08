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  4. ВИДЕО. Гофф показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
WTA
08 ноября 2024, 22:29 |
190
1

ВИДЕО. Гофф показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

Смотрите видеообзор полуфинального матча на Итоговом турнире WTA 2024

08 ноября 2024, 22:29 |
190
1
ВИДЕО. Гофф показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

8 ноября состоялся полуфинальный матч на Итоговом турнире WTA 2024 между Коко Гофф и Ариной Соболенко.

Победу в двух сетах одержала американка. Встреча завершилась за 1 час и 49 минут со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В решающем поединке WTA Finals Коко сыграет против Чжэн Циньвень, которая одолела Барбору Крейчикову.

Финал Итогового запланирован на 9 ноября.

ВИДЕО. Гофф показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Alehandro
Фубля, як ця тварина огидно верещить - неможливо дивитися зі звуком
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