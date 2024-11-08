WTA08 ноября 2024, 22:29 |
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ВИДЕО. Гофф показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Смотрите видеообзор полуфинального матча на Итоговом турнире WTA 2024
08 ноября 2024, 22:29 |
190
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8 ноября состоялся полуфинальный матч на Итоговом турнире WTA 2024 между Коко Гофф и Ариной Соболенко.
Победу в двух сетах одержала американка. Встреча завершилась за 1 час и 49 минут со счетом 7:6 (7:4), 6:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В решающем поединке WTA Finals Коко сыграет против Чжэн Циньвень, которая одолела Барбору Крейчикову.
Финал Итогового запланирован на 9 ноября.
ВИДЕО. Гофф показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
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