ВИДЕО. Гофф показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

8 ноября состоялся полуфинальный матч на Итоговом турнире WTA 2024 между Коко Гофф и Ариной Соболенко.

Победу в двух сетах одержала американка. Встреча завершилась за 1 час и 49 минут со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

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В решающем поединке WTA Finals Коко сыграет против Чжэн Циньвень, которая одолела Барбору Крейчикову.

Финал Итогового запланирован на 9 ноября.

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