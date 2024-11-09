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Ливерпуль
09.11.2024 22:00 - : -
Астон Вилла
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09 ноября 2024, 02:54 | Обновлено 09 ноября 2024, 03:02
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0

Ливерпуль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 9 ноября в 22:00 по Киеву

09 ноября 2024, 02:54 | Обновлено 09 ноября 2024, 03:02
41
0
Ливерпуль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября на «Энфилде» пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда в прошлом сезоне смогла прибавить после неудач 2022/2023 - получилось вернуться в топ-3 АПЛ и завоевать Кубок Лиги. Но это был последний год работы Клоппа на Туманном Альбионе, о чем он прямо сам заявил еще зимой. Юргену тщательно подобрали преемника, в лице Слота. И вручили Арне практически тот же коллектив, без потерь, но и с одним фактически новичком, Кьезой, который тоже не вышел на ведущие роли. Пусть даже голландец свои изменения делал, и особняком выделяют его решение использовать Гравенберха как опорника. Получается даже лучше, чем ждали. Осечки красных, во всех турнирах, можно пересчитать по пальцам: 0:1 с Ноттингем Форест, с оговорками - 2:2 с Арсеналом. Последние матчи тоже были успешны: в АПЛ обыграли Брайтон, а в Лиге чемпионов разгромили Байер.

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Астон Вилла

Клуб вышел на качественно новый уровень при нынешнем менеджере, Эмери. Унаи уже пробовал себя на Туманном Альбионе, в Арсенале, и был уволен. Вторая попытка у него удается куда лучше. Придя по ходу позапрошлого сезона, он успел поднять новых подопечных на седьмое место. А в 2023/2024, долго и успешно играя в Лиге конференций, в АПЛ виллане выиграли уже 4-ю позицию. Теперь они дебютировали в Лиге чемпионов, и тоже стартовали с серии побед, в том числе и над Баварией. И вдруг в среду уступили на выезде скромному Брюгге. Да, команда из Бирмингема вылетела из Кубка Лиги, уступив Кристал Пэлас, еще и дома, 1:2. Но в Премьер-Лиге показывает хороший уровень - там проиграли только Арсеналу. Но и там серию неудач продолжил Тоттенхэм.

Статистика личных встреч

Красные в двух последних очных матчах из трех ограничивались ничьей, и только в сентябре прошлого года дома закончили уверенной победой 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что клубы вдруг резко изменят результаты. Ставим на победу мерсисайдцев с форой +1 гол (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
9 ноября 2024 -
22:00
Астон Вилла
Фора Ливерпуля (+1) 1.69 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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