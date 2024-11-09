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Ливерпуль
09.11.2024 22:00 – FT 2 : 0
Астон Вилла
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Англия
09 ноября 2024, 23:57 |
106
1

Солидный гандикап над Сити. Ливерпуль одолел Астон Виллу и лидирует в АПЛ

«Красные» победили «вилланов» на Энфилде

09 ноября 2024, 23:57 |
106
1
Солидный гандикап над Сити. Ливерпуль одолел Астон Виллу и лидирует в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Астон Вилла

В субботу, 9 ноября, прошел матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором первого гола в матче стал Дарвин Нуньес, который забил на 20-й минуте. Все вопросы о победителе матча снял Мохамед Салах, отличившийся на 84-й минуте.

«Ливерпуль» воспользовался осечкой «Манчестер Сити» и опережает теперь «горожан» на пять очков, лидируя в АПЛ. Подопечные Эмери же имеют в активе 18 очков и занимают восьмую строчку.

❗️ Голы матчей в Telegram-канале!

АПЛ. 11-й тур, 9 ноября.

Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0

Гол: Салах, 20, Салах, 84.

Ливерпуль – Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд (Брэдли, 25), Мак Аллистер (Эндо, 87), Гравенберх, Джонс (Собослаи, 65), Диас, Салах, Нуньес (Гакпо, 65).

Астон Вилла – Мартинес, Динь (Матсен, 74), Пау Торрес, Диего Карлос, Конса, Тилеманс, Онана (Камара, 74), Рэмзи (Макгинн, 45+2), Бэйли (Филоджин-Байдейс, 65), Роджерс, Уоткинс (Дуран, 65).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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8number
На 20й Нуньес забив
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