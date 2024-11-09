Солидный гандикап над Сити. Ливерпуль одолел Астон Виллу и лидирует в АПЛ

В субботу, 9 ноября, прошел матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Автором первого гола в матче стал Дарвин Нуньес, который забил на 20-й минуте. Все вопросы о победителе матча снял Мохамед Салах, отличившийся на 84-й минуте.

«Ливерпуль» воспользовался осечкой «Манчестер Сити» и опережает теперь «горожан» на пять очков, лидируя в АПЛ. Подопечные Эмери же имеют в активе 18 очков и занимают восьмую строчку.

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АПЛ. 11-й тур, 9 ноября.

Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0

Гол: Салах, 20, Салах, 84.

Ливерпуль – Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд (Брэдли, 25), Мак Аллистер (Эндо, 87), Гравенберх, Джонс (Собослаи, 65), Диас, Салах, Нуньес (Гакпо, 65).



Астон Вилла – Мартинес, Динь (Матсен, 74), Пау Торрес, Диего Карлос, Конса, Тилеманс, Онана (Камара, 74), Рэмзи (Макгинн, 45+2), Бэйли (Филоджин-Байдейс, 65), Роджерс, Уоткинс (Дуран, 65).

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