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  4. Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Ассист и гол Салаха. Видео голов и обзор
Англия
10 ноября 2024, 03:59 |
33
0

Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Ассист и гол Салаха. Видео голов и обзор

Команды встретились в матче 11-го тура АПЛ

10 ноября 2024, 03:59 |
33
0
Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Ассист и гол Салаха. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в матче 11-го тура Английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» принимал дома «Астон Виллу».

«Ливерпуль» играл вторым номером и пытался поймать соперника на контратаках.

На 20-й минуте Мохаммед Салах отдал голевую передачу на Дарвина Нуньеса, который открыл счёт в матче.

Во втором тайме сам Салах записал своё имя в список авторов голов.

Победа «Ливерпуля» закрепила его позицию в чемпионате. Подопечные Арне Слота идут на первом месте. «Астон Вилла» находится на 8-й позиции.

АПЛ. 11-й тур, 9 ноября.

Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0

Голы: Нуньес, 20, Салах, 84.

Видео голов и обзор матча

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Астон Вилла Ливерпуль - Астон Вилла видео голов и обзор Мохамед Салах
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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