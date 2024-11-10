Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Ассист и гол Салаха. Видео голов и обзор
Команды встретились в матче 11-го тура АПЛ
9 ноября в матче 11-го тура Английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» принимал дома «Астон Виллу».
«Ливерпуль» играл вторым номером и пытался поймать соперника на контратаках.
На 20-й минуте Мохаммед Салах отдал голевую передачу на Дарвина Нуньеса, который открыл счёт в матче.
Во втором тайме сам Салах записал своё имя в список авторов голов.
Победа «Ливерпуля» закрепила его позицию в чемпионате. Подопечные Арне Слота идут на первом месте. «Астон Вилла» находится на 8-й позиции.
АПЛ. 11-й тур, 9 ноября.
Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0
Голы: Нуньес, 20, Салах, 84.
Видео голов и обзор матча
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