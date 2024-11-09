ЛНЗ Черкассы

В субботу, 9 ноября, в Черкассах на стадионе «Центральный» состоится матч тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь». Стартовый свисток рефери Дмитрия Кубряка из Одессы прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

ЛНЗ



Осень для черкасского футбола оказалась достаточно сложным периодом. Местный ЛНЗ успел уже и газон перестелить на домашнем стадионе, и пока команда находилась в разъездах по гостям у достаточно сложных соперников по типу «Шахтера» (1:5), «Полесья» (1:1) и «Кривбасса» (1:3), с добытыми очками пришлось действительно туго. Октябрь в этом плане переломным моментом не стал.

Поражение от сумской «Виктории» в серии пенальти выбило «сиреневых» из Кубка Украины, а победа над абсолютным аутсайдером «Ингульцом» на обновленном газоне родной арены (2:0) лишь немногим греет душу. После того матча коллектив Андреса Карраско уже успел провести три гостевых встречи, две из которых проиграл. Однако эта неделя началась для клуба из Черкасс волевой победой над «Зарей» в Киеве в наиболее позднем матче прошлого тура (2:1), так что с настроением у ЛНЗ должно быть все в порядке.

А вот с кадрами – не очень. Основной центральный защитник Айди Дайко получил травму в самом начале той встречи, поэтому, как минимум, до конца международной паузы в клубном футболе он должен отдыхать. С другой стороны, матч против «Зари» на победу вытянул Эйнел, поэтому глубина ротации в атаке у команды Карраско присутствует. Хотя все внимание, очевидно, привлекает к себе именно оборона, так как ЛНЗ пропустил лишь на гол меньше «Ворсклы», а у той – худший показатель среди команд, которые расположились выше зоны прямого вылета. Если в атаке испанский наставник более-менее футбол сумел настроить, то обуздать игру в защите у него, пока что, не получается.

Оболонь



Впрочем, киевская «Оболонь» может издать целое пособие по тому, как не стоит защищаться в УПЛ в этом сезоне. 26 мячей побывало в сетке «пивоваров» всего за 12 сыгранных матчей – больше 2 пропущенных за игру в среднем, никуда не годится. Очевидно, что с такой обороной столичному клубу уготовлено место в подвале турнирной таблицы, и поскольку «Ингулец» свою ничью против «Левого Берега» уже добыл (0:0), то у нас вновь две команды в зоне прямого вылета имеют равное количество баллов.

«Оболонь» уже пошла на крайние меры по ходу этого сезона – поменяли главного тренера, и теперь Сергей Шищенко пытается сделать то, что не удалось его предшественнику Сергею Иващенко. Но вытащить команду из кризисного состояния все никак не удается, хотя и первую и, пока что, единственную победу «пивоваров» над «Ингульцом» (2:1) считали переломным моментом кампании в свое время. А оно выходит так, что «козаки» своими ничьими набирают столько же, сколько и «Оболонь» за счет побед.

Последние матчи киевлян в чемпионате удручают – четыре встречи без побед, всего одна ничья, домашний разгром в дерби от «Динамо», плюс вылет из Кубка Украины, где была откровенно сделана ставка на игру в чемпионате против «Вереса», но клуб из Ровно в итоге и в 1/4 финала пробился (2:1), и на «Оболонь-Арене» выстоял (0:0), хотя и оба матча провел основным составом, несмотря на овертаймы в кубковой игре. А тут еще и полузащитник Игорь Мединский нахватался желтых, что в совокупности с травмой Максима Грисьо дает нам проблему на правом фланге оборони «Оболони». Обороны, которая и без того больше похожа на решето.

История встреч



Футбольные пути ЛНЗ и «Оболони» ранее пересекались четыре раза в рамках УПЛ и Первой лиги. Наблюдается перевес по числу побед со стороны «Оболони» – 2 успешные игры против одной у соперников, а еще один матч завершился вничью. Последний раз команды встречались в начале мая этого года, когда гол Игоря Краснопира принес «пивоварам» победу на «Оболонь-Арене» (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Дмитрий Кубряк из Одессы, который на своем счету имеет уже 8 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Ярослав Трехлеб и Сергей Дарийчук, а резервным арбитром отработает Игор Сташук. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Андреем Коваленко и Дмитрием Евтуховым. У Кубряка есть опыт проведения матчей с участием ЛНЗ – 1 победа и 2 поражения, тогда как с «Оболонью» он пересекался четыре раза – 2 победы, 2 ничьи. В том числе, этот рефери судил последнюю встречу этих двух команд.

Ориентировочные составы



ЛНЗ: Кучеренко – Г. Пасич, Муравский, Салиху, Путря – Яшари, Ноникашвили, Тилль – Эйнел, Момо, Молло.

«Оболонь»: Федоривский – Осман, Карась, Приймак, Стасюк – Курко – Груша, Слободян, Черненко, Близниченко – Суханов.