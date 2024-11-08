ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 9-го листопада, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.
Команда Андреса Карраско находится уже совсем близко к зоне борьбы за еврокубки, а если «Полесье» и дальше продолжит терять очки, что очень вероятно в игре житомирян против «Динамо» в воскресенье, то ноябрьский международный перерыв «сиреневые» будут встречать в шаге от топ-4. Но для этого надо обыграть предпоследнюю команду чемпионата – «Оболонь», у которой на счету только одна победа и четыре безуспешных матча после этого.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.
13:00
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