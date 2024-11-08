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ЛНЗ Черкассы
09.11.2024 13:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 23:20 |
22
0

ЛНЗ – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

08 ноября 2024, 23:20 |
22
0
ЛНЗ – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК ЛНЗ

В субботу, 9-го листопада, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Команда Андреса Карраско находится уже совсем близко к зоне борьбы за еврокубки, а если «Полесье» и дальше продолжит терять очки, что очень вероятно в игре житомирян против «Динамо» в воскресенье, то ноябрьский международный перерыв «сиреневые» будут встречать в шаге от топ-4. Но для этого надо обыграть предпоследнюю команду чемпионата – «Оболонь», у которой на счету только одна победа и четыре безуспешных матча после этого.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ Черкассы
9 ноября 2024 -
13:00
Оболонь
Победа ЛНЗ 1.71 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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