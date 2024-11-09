Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аутсайдер удивил. Оболонь в Черкассах обыграла ЛНЗ
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
09.11.2024 13:00 – FT 0 : 1
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 15:00 | Обновлено 09 ноября 2024, 16:05
783
2

Аутсайдер удивил. Оболонь в Черкассах обыграла ЛНЗ

Команда Шищенко одержала лишь свою вторую победу в этом сезоне УПЛ

09 ноября 2024, 15:00 | Обновлено 09 ноября 2024, 16:05
783
2
Аутсайдер удивил. Оболонь в Черкассах обыграла ЛНЗ
УПЛ

Субботняя программа тринадцатого тура была посвящена противостоянием между командами, которые боролись за места вблизи к зоне попадания в еврокубки на следующий сезон в турнирной таблице. Первым на этот путь имел возможность ступить черкасский ЛНЗ, который постепенно привыкает к обновленному газону стадиона «Центральный», куда теперь точно не стыдно приглашать гостей.

На этот раз возможность испытать покрытие выпала киевской «Оболони», у которой в этой кампании в плане получения очков явно не наблюдалось положительной динамики, потому что на счету коллектива Сергея Шищенко была всего одна победа за 12 сыгранных матчей и неизвестно какое количество пропущенных мячей – аж 26, что составляло худший показатель среди всех участников «элитного» первенства. И поскольку в зоне претендентов на вылет в последнее время наблюдается большое оживление, «пивоварам» нужно цепляться за результат против любого соперника, поэтому от этого противостояния мы ожидали как забитых мячей с обеих сторон, так и упорной борьбы.

В первой половине игры все желающие имели возможность наглядно убедиться в том, что для большого количества голевых моментов вообще необязательно держать мяч длительное время поединка. ЛНЗ мог радоваться тем фактом, что постоянно находится в атаке, но какой смысл от того, если соперники в единичных контратаках создавали всю опасность, тогда как хозяева так и не смогли побеспокоить Федоривского?

«Оболонь» могла и даже должна была забивать, если бы не удивительные спасения ворот от голкипера Кучеренко, который потянул два очень сложных дальних удара от Черненко, а также посреди первой половины игры парировал удар от Груши со свободного центра штрафной. Карраско не находил себе места в технической зоне – его команда действовала сугубо по плану, но у этого плана не было финальной точки.

По большому счету, «сиреневые» ничего не должны были менять в собственной игре, но все же стоило более настойчиво действовать в завершающей трети поля. И как раз с этим у хозяев ничего не получилось даже после отдыха и разговора с главным тренером. А вот у гостей, наоборот, следующая контратака завершилась прострелом Груши с правого фланга, который под пустые ворота случайно оставил для Слободяна вратарь Кучеренко. Самый большой недостаток голкипера хозяев в игре, хотя в остальных эпизодах к нему вопросов не было никаких.

Впрочем, ЛНЗ даже защищаться после пропущенного мяча не было нужно – «Оболонь» полностью устраивал счет на табло, поэтому она продолжала играть от защиты, но уже без особого желания рисковать с контратаками. У хозяев тем временем было то самое владение мячом, и только однажды оно завершилось акцентировано – на 78 минуте Эйнел был близок к тому, чтобы спасти очередную игру для своей команды, когда пробил в ближний угол мимо вратаря с левого фланга штрафной, но до этого подыграл себе рукой, поэтому гол быстро отменили. А больше команда Карраско ничего не создала.

После международного перерыва черкасский ЛНЗ сыграет в гостях у полтавской «Ворсклы», а киевская «Оболонь» проведет домашний матч против криворожского «Кривбасса».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Ейнел – 6,0, Наумец – б/о, Халайла – б/о.

«Оболонь» (замены): Бычек – 6,0, Мороз – 6,0, Тарануха – 6,0, Теслюк – 6,0, Грисьо – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

ЛНЗ – «Оболонь» – 0:1

Гол: Слободян, 52

Предупреждения: Кучеренко, 90+5 – Мороз, 90+4

ЛНЗ: Кучеренко – Г. Пасич, Муравский, Салиху, Путря – Тилль (Наумец, 77), Ноникашвили, Яшари – Топалов (Эйнел, 60), Момо, Молло (Халайла, 77).

«Оболонь»: Федоровский – Осман (Грисьо, 83), Дубко, Приймак, Карась – Витенчук – Близниченко (Теслюк, 64), Слободян (Мороз, 64), Черненко, Груша (Бичек, 57) – Суханов (Тарануха, 64).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 11 (1) – 8 (6)
Угловые: 7 – 9
Оффсайды: 0 – 0.

ЛНЗ – ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

По теме:
ЛНЗ – Оболонь – 0:1. Сенсация от аутсайдера. Видео гола и обзор
Первая лига. ЮКСА вернула первое место, Агробизнес не побеждает 4 матча
Александрия – Карпаты – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Оболонь текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
Футбол | 08 ноября 2024, 22:51 3
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами

Президент Ингульца прокомментировал выступления команды в УПЛ

Экс-арбитр ФИФА: «Судья не зря пересматривал на VAR действия Дубинчака»
Футбол | 09 ноября 2024, 10:19 2
Экс-арбитр ФИФА: «Судья не зря пересматривал на VAR действия Дубинчака»
Экс-арбитр ФИФА: «Судья не зря пересматривал на VAR действия Дубинчака»

Когда интеллект в футболе имеет большое значение

Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.11.2024, 13:30
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 09.11.2024, 04:45
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
Бокс | 09.11.2024, 07:49
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
R1d3r
Не без помощи судьи пиво победило.
Ответить
0
Андрій Чорний
ЛНЗ - перепрошуйте Дулуба. Ніби літом отримали підсилення, а результати й близько не дотягують до весняних.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Жертва ошибок». В СМИ рассказали, виноват ли Лунин в неудачах Реала
«Жертва ошибок». В СМИ рассказали, виноват ли Лунин в неудачах Реала
07.11.2024, 16:58 13
Футбол
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
07.11.2024, 18:25
Бокс
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 40
Футбол
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
07.11.2024, 19:18 1
Бокс
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 20:32
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «У Шахтера больше этого не будет. Мудрик просто все разрушил»
ЛЕОНЕНКО: «У Шахтера больше этого не будет. Мудрик просто все разрушил»
07.11.2024, 20:36 2
Футбол
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
08.11.2024, 07:46
Бокс
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем