Аутсайдер удивил. Оболонь в Черкассах обыграла ЛНЗ

Субботняя программа тринадцатого тура была посвящена противостоянием между командами, которые боролись за места вблизи к зоне попадания в еврокубки на следующий сезон в турнирной таблице. Первым на этот путь имел возможность ступить черкасский ЛНЗ, который постепенно привыкает к обновленному газону стадиона «Центральный», куда теперь точно не стыдно приглашать гостей.

На этот раз возможность испытать покрытие выпала киевской «Оболони», у которой в этой кампании в плане получения очков явно не наблюдалось положительной динамики, потому что на счету коллектива Сергея Шищенко была всего одна победа за 12 сыгранных матчей и неизвестно какое количество пропущенных мячей – аж 26, что составляло худший показатель среди всех участников «элитного» первенства. И поскольку в зоне претендентов на вылет в последнее время наблюдается большое оживление, «пивоварам» нужно цепляться за результат против любого соперника, поэтому от этого противостояния мы ожидали как забитых мячей с обеих сторон, так и упорной борьбы.

В первой половине игры все желающие имели возможность наглядно убедиться в том, что для большого количества голевых моментов вообще необязательно держать мяч длительное время поединка. ЛНЗ мог радоваться тем фактом, что постоянно находится в атаке, но какой смысл от того, если соперники в единичных контратаках создавали всю опасность, тогда как хозяева так и не смогли побеспокоить Федоривского?

«Оболонь» могла и даже должна была забивать, если бы не удивительные спасения ворот от голкипера Кучеренко, который потянул два очень сложных дальних удара от Черненко, а также посреди первой половины игры парировал удар от Груши со свободного центра штрафной. Карраско не находил себе места в технической зоне – его команда действовала сугубо по плану, но у этого плана не было финальной точки.

По большому счету, «сиреневые» ничего не должны были менять в собственной игре, но все же стоило более настойчиво действовать в завершающей трети поля. И как раз с этим у хозяев ничего не получилось даже после отдыха и разговора с главным тренером. А вот у гостей, наоборот, следующая контратака завершилась прострелом Груши с правого фланга, который под пустые ворота случайно оставил для Слободяна вратарь Кучеренко. Самый большой недостаток голкипера хозяев в игре, хотя в остальных эпизодах к нему вопросов не было никаких.

Впрочем, ЛНЗ даже защищаться после пропущенного мяча не было нужно – «Оболонь» полностью устраивал счет на табло, поэтому она продолжала играть от защиты, но уже без особого желания рисковать с контратаками. У хозяев тем временем было то самое владение мячом, и только однажды оно завершилось акцентировано – на 78 минуте Эйнел был близок к тому, чтобы спасти очередную игру для своей команды, когда пробил в ближний угол мимо вратаря с левого фланга штрафной, но до этого подыграл себе рукой, поэтому гол быстро отменили. А больше команда Карраско ничего не создала.

После международного перерыва черкасский ЛНЗ сыграет в гостях у полтавской «Ворсклы», а киевская «Оболонь» проведет домашний матч против криворожского «Кривбасса».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Ейнел – 6,0, Наумец – б/о, Халайла – б/о.

«Оболонь» (замены): Бычек – 6,0, Мороз – 6,0, Тарануха – 6,0, Теслюк – 6,0, Грисьо – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

ЛНЗ – «Оболонь» – 0:1

Гол: Слободян, 52

Предупреждения: Кучеренко, 90+5 – Мороз, 90+4

ЛНЗ: Кучеренко – Г. Пасич, Муравский, Салиху, Путря – Тилль (Наумец, 77), Ноникашвили, Яшари – Топалов (Эйнел, 60), Момо, Молло (Халайла, 77).

«Оболонь»: Федоровский – Осман (Грисьо, 83), Дубко, Приймак, Карась – Витенчук – Близниченко (Теслюк, 64), Слободян (Мороз, 64), Черненко, Груша (Бичек, 57) – Суханов (Тарануха, 64).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 11 (1) – 8 (6)

Угловые: 7 – 9

Оффсайды: 0 – 0.

ЛНЗ – ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C