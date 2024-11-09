9 ноября состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором встретились ЛНЗ (Черкассы) и «Оболонь» (Киев). Гости сенсационно добыли минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Оболони» Слободян на 52-й минуте. ЛНЗ сумел сравнять счет на 78-й, однако гол отменили после просмотра VAR.

Украинская Премьер-Лига, 13-й тур. 9 ноября

ЛНЗ – Оболонь – 0:1

Гол: Слободян, 52

Видеообзор матча: