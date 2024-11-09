09.11.2024 13:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига09 ноября 2024, 15:53 | Обновлено 09 ноября 2024, 15:54
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ЛНЗ – Оболонь – 0:1. Сенсация от аутсайдера. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Украинской Премьер-Лиги
09 ноября 2024, 15:53 | Обновлено 09 ноября 2024, 15:54
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9 ноября состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором встретились ЛНЗ (Черкассы) и «Оболонь» (Киев). Гости сенсационно добыли минимальную победу со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил полузащитник «Оболони» Слободян на 52-й минуте. ЛНЗ сумел сравнять счет на 78-й, однако гол отменили после просмотра VAR.
Украинская Премьер-Лига, 13-й тур. 9 ноября
ЛНЗ – Оболонь – 0:1
Гол: Слободян, 52
Видеообзор матча:
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Слободян (Оболонь).
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