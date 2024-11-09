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  4. ЛНЗ – Оболонь – 0:1. Сенсация от аутсайдера. Видео гола и обзор
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
09.11.2024 13:00 – FT 0 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 15:53 | Обновлено 09 ноября 2024, 15:54
119
0

ЛНЗ – Оболонь – 0:1. Сенсация от аутсайдера. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Украинской Премьер-Лиги

09 ноября 2024, 15:53 | Обновлено 09 ноября 2024, 15:54
119
0
ЛНЗ – Оболонь – 0:1. Сенсация от аутсайдера. Видео гола и обзор
ЛНЗ – Оболонь

9 ноября состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором встретились ЛНЗ (Черкассы) и «Оболонь» (Киев). Гости сенсационно добыли минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Оболони» Слободян на 52-й минуте. ЛНЗ сумел сравнять счет на 78-й, однако гол отменили после просмотра VAR.

Украинская Премьер-Лига, 13-й тур. 9 ноября

ЛНЗ – Оболонь – 0:1

Гол: Слободян, 52

Видеообзор матча:

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Слободян (Оболонь).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев ЛНЗ - Оболонь видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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