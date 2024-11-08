Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, 26-летний футболист реально рассматривает вариант ухода из состава «сливочных». Дело в том, что его отношения с Карло Анчелотти достигли критической точки.

Последней каплей стала якобы выдуманная травма игрока, о которой Анчелотти рассказал на пресс-конференции, но которой на самом деле не было.

В сезоне 2024/25 Федерико Вальверде провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее жена Федерико Вальверде жестко раскритиковала Карло Анчелотти в социальных сетях.