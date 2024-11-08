Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
Федерико Вальверде может покинуть королевский клуб
Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, 26-летний футболист реально рассматривает вариант ухода из состава «сливочных». Дело в том, что его отношения с Карло Анчелотти достигли критической точки.
Последней каплей стала якобы выдуманная травма игрока, о которой Анчелотти рассказал на пресс-конференции, но которой на самом деле не было.
В сезоне 2024/25 Федерико Вальверде провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.
Ранее жена Федерико Вальверде жестко раскритиковала Карло Анчелотти в социальных сетях.
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