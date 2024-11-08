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  4. Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
Испания
08 ноября 2024, 07:55 |
558
0

Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти

Федерико Вальверде может покинуть королевский клуб

08 ноября 2024, 07:55 |
558
0
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, 26-летний футболист реально рассматривает вариант ухода из состава «сливочных». Дело в том, что его отношения с Карло Анчелотти достигли критической точки.

Последней каплей стала якобы выдуманная травма игрока, о которой Анчелотти рассказал на пресс-конференции, но которой на самом деле не было.

В сезоне 2024/25 Федерико Вальверде провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее жена Федерико Вальверде жестко раскритиковала Карло Анчелотти в социальных сетях.

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Федерико Вальверде Карло Анчелотти Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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