Коко или Чжэн? Букмекеры назвали фаворитку финала Итогового турнира WTA

9 ноября состоится финальный на матч на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Третья ракетка мира Коко Гофф (США) сыграет против Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7). Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.

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Букмекерские конторы выбрали фаворитку противостояния. Ей является американка, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.61. Успех Чжэн оценивается в 2.44.

На то, что для определения чемпионки девушкам понадобится три сета, котировки составляют 2.24.

Основные котировки на матч Коко Гофф – Чжэн Циньвень: