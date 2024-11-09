Коко или Чжэн? Букмекеры назвали фаворитку финала Итогового турнира WTA
Решающий поединок в Эр-Рияде состоится 9 ноября, ориентировочное время начала – 18:00
9 ноября состоится финальный на матч на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Третья ракетка мира Коко Гофф (США) сыграет против Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7). Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.
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Букмекерские конторы выбрали фаворитку противостояния. Ей является американка, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.61. Успех Чжэн оценивается в 2.44.
На то, что для определения чемпионки девушкам понадобится три сета, котировки составляют 2.24.
Основные котировки на матч Коко Гофф – Чжэн Циньвень:
- Победа Коко Гофф – 1.61
- Победа Чжэн Циньвень – 2.24
- Победа Гофф 2:0 – 2.54
- Победа Чжэн 2:0 – 4.20
- Тотал сетов больше 2.5 – 2.24
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