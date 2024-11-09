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  4. Коко или Чжэн? Букмекеры назвали фаворитку финала Итогового турнира WTA
WTA
09 ноября 2024, 02:01 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:07
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Коко или Чжэн? Букмекеры назвали фаворитку финала Итогового турнира WTA

Решающий поединок в Эр-Рияде состоится 9 ноября, ориентировочное время начала – 18:00

09 ноября 2024, 02:01 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:07
120
0
Коко или Чжэн? Букмекеры назвали фаворитку финала Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября состоится финальный на матч на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Третья ракетка мира Коко Гофф (США) сыграет против Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7). Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Букмекерские конторы выбрали фаворитку противостояния. Ей является американка, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.61. Успех Чжэн оценивается в 2.44.

На то, что для определения чемпионки девушкам понадобится три сета, котировки составляют 2.24.

Основные котировки на матч Коко Гофф – Чжэн Циньвень:

  • Победа Коко Гофф – 1.61
  • Победа Чжэн Циньвень – 2.24
  • Победа Гофф 2:0 – 2.54
  • Победа Чжэн 2:0 – 4.20
  • Тотал сетов больше 2.5 – 2.24

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Коко Гофф Чжэн Циньвень Итоговый турнир WTA котировки букмекеров азарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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