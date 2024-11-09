Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
09.11.2024 15:00 - : -
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 ноября 2024, 02:31 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:39
51
0

Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 9 ноября в 15:00 по Киеву

09 ноября 2024, 02:31 | Обновлено 09 ноября 2024, 02:39
51
0
Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

9 ноября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 13-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Осасуной». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда после воссоединения с Анчелотти чередует удачные сезоны с плохими. В том числе в прошлой темпораде получилось снова стать лучшими и в Суперкубке, и в Примере, и в Лиге чемпионов. Но сейчас все развивается в другом, негативном направлении. Да, после летней паузы клуб, укрепившийся Мбаппе и Эндриком, уверенно обыграл Аталанту и взял Суперкубок УЕФА. Но потом в Лиге чемпионов были проблемы и со Штутгартом, и с Боруссией, но там в итоге брали волевую победу. А вот Лиллю в гостях фаворит проиграл. В Примере не получилось выиграть у первого же соперника. Потом были и другие ничьи, и, главное, домашнее Эль Класико обернулось разгромным поражением от Барселоны. После этого было время прийти в себя, ведь из-за ливня с Валенсией поединок перенесли. Но потом нестабильному Милану проиграли в Лиге чемпионов, причем без шансов - 1:3 на Сантьяго Бернабеу.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Осасуна

Клуб еще в Сегунде позвал на тренерский пост Аррасате. Ягоба не только быстро вывел новых подопечных в Примеру, но и добился дальнейшего прогресса. В итоге позапрошлый сезон принес 7-е место в чемпионате в сочетании с выходом в кубковый финал. Но после того пика пошел спад: и в Лиге конференций испанцы не смогли пройти квалификацию, и в Примере красные откатились на 11-ю позицию. В итоге летом наставника сменили, сделав ставку на Висенте Морено. Он смог хорошо стартовать, выиграв практически половину матчей на этом отрезке. В крайнем туре был обыгран и Вальядолид - забивной Будимир забил единственный гол, пусть и реализовав пенальти.

Статистика личных встреч

В последний раз памплонцы выигрывали у гранда в 2011-м году. А все 4 крайних поединка закончились победами галактикос.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что хозяева выиграют, причем без проблем. Но сливочных лихорадит, так что ставим на бодро играющих гостей с форой +2,0 голов (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
9 ноября 2024 -
15:00
Осасуна
Фора Осасуны (+2) 1.88 Сделать ставку
По теме:
ФОТО. Звезда Реала поставила лайк сногсшибательной красавице. Кто она?
Ливерпуль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Реал Мадрид Осасуна Реал - Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он сильнее». Экс-игрок Ювентуса сравнил Лунина с Меньяном
Футбол | 08 ноября 2024, 14:02 5
«Он сильнее». Экс-игрок Ювентуса сравнил Лунина с Меньяном
«Он сильнее». Экс-игрок Ювентуса сравнил Лунина с Меньяном

Федерико Бальдзаретти сделал выбор между украинцем и французом

Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
Футбол | 08 ноября 2024, 07:55 7
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти

Федерико Вальверде может покинуть королевский клуб

«Не спешил бы ставить крест». Косовский – про перспективы Динамо в ЛЕ
Футбол | 08.11.2024, 21:34
«Не спешил бы ставить крест». Косовский – про перспективы Динамо в ЛЕ
«Не спешил бы ставить крест». Косовский – про перспективы Динамо в ЛЕ
Гвардиола решил, кого будет тренировать после Ман Сити. Недавно намекнул
Футбол | 09.11.2024, 03:22
Гвардиола решил, кого будет тренировать после Ман Сити. Недавно намекнул
Гвардиола решил, кого будет тренировать после Ман Сити. Недавно намекнул
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
Бокс | 08.11.2024, 10:03
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 36
Футбол
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
07.11.2024, 23:55 274
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 14
Футбол
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 00:31 3
Теннис
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 11
Футбол
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем