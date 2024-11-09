9 ноября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 13-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Осасуной». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда после воссоединения с Анчелотти чередует удачные сезоны с плохими. В том числе в прошлой темпораде получилось снова стать лучшими и в Суперкубке, и в Примере, и в Лиге чемпионов. Но сейчас все развивается в другом, негативном направлении. Да, после летней паузы клуб, укрепившийся Мбаппе и Эндриком, уверенно обыграл Аталанту и взял Суперкубок УЕФА. Но потом в Лиге чемпионов были проблемы и со Штутгартом, и с Боруссией, но там в итоге брали волевую победу. А вот Лиллю в гостях фаворит проиграл. В Примере не получилось выиграть у первого же соперника. Потом были и другие ничьи, и, главное, домашнее Эль Класико обернулось разгромным поражением от Барселоны. После этого было время прийти в себя, ведь из-за ливня с Валенсией поединок перенесли. Но потом нестабильному Милану проиграли в Лиге чемпионов, причем без шансов - 1:3 на Сантьяго Бернабеу.

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Осасуна

Клуб еще в Сегунде позвал на тренерский пост Аррасате. Ягоба не только быстро вывел новых подопечных в Примеру, но и добился дальнейшего прогресса. В итоге позапрошлый сезон принес 7-е место в чемпионате в сочетании с выходом в кубковый финал. Но после того пика пошел спад: и в Лиге конференций испанцы не смогли пройти квалификацию, и в Примере красные откатились на 11-ю позицию. В итоге летом наставника сменили, сделав ставку на Висенте Морено. Он смог хорошо стартовать, выиграв практически половину матчей на этом отрезке. В крайнем туре был обыгран и Вальядолид - забивной Будимир забил единственный гол, пусть и реализовав пенальти.

Статистика личных встреч

В последний раз памплонцы выигрывали у гранда в 2011-м году. А все 4 крайних поединка закончились победами галактикос.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что хозяева выиграют, причем без проблем. Но сливочных лихорадит, так что ставим на бодро играющих гостей с форой +2,0 голов (коэффициент - 1,88).