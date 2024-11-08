09.11.2024 15:00 - : -
Испания08 ноября 2024, 11:45 |
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Реал Мадрид – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 9 ноября в 15:00 по Киеву
08 ноября 2024, 11:45 |
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В субботу, 9 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Осасуна».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – ОсасунаСмотреть трансляцию
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