Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
09.11.2024 15:00 - : -
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 ноября 2024, 11:45 |
56
0

Реал Мадрид – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 9 ноября в 15:00 по Киеву

08 ноября 2024, 11:45 |
56
0
Реал Мадрид – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 9 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Осасуна».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Осасуна
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
«Андрей был крутым». Журналист призвал Леау равняться на Шевченко
Испанские Мудрик и Шапаренко. Игроки Барселоны конфликтуют из-за номера
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Осасуна Андрей Лунин смотреть онлайн Реал Мадрид
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Футбол | 07 ноября 2024, 20:22 3
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает

Флорентино не будет увольнять итальянца в этом году

«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
Бокс | 07 ноября 2024, 18:25 0
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем

Кейшон Дэвис сомневается, что бой состоится

«Главный вопрос». Хацкевич нашел виновных в пропущенных голах Динамо
Футбол | 08.11.2024, 10:26
«Главный вопрос». Хацкевич нашел виновных в пропущенных голах Динамо
«Главный вопрос». Хацкевич нашел виновных в пропущенных голах Динамо
«СаШо, подавай в отставку». Фанаты Динамо жестко раскритиковали команду
Футбол | 08.11.2024, 09:42
«СаШо, подавай в отставку». Фанаты Динамо жестко раскритиковали команду
«СаШо, подавай в отставку». Фанаты Динамо жестко раскритиковали команду
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Футбол | 07.11.2024, 23:55
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 38
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
07.11.2024, 08:16 7
Бокс
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
06.11.2024, 18:52 26
Футбол
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
06.11.2024, 14:15 3
Футбол
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 20:32
Теннис
Клуб Зинченко увольняет мобилизованных и не выплачивает долги?
Клуб Зинченко увольняет мобилизованных и не выплачивает долги?
06.11.2024, 19:30 3
Киберспорт
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 00:31 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем