Реал Мадрид

Реал – Осасуна – 4:0. Ассист Лунина, хет-трик Вини. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Ла Лиги
9 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок закончился со счетом 4:0 в пользу «Реала».
Украинский вратарь сливочных Андрей Лунин отыграл на поле весь матч, сохранив свои ворота сухими, и отдал ассист на Винисиуса Жуниора на 61-й минуте.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Ла Лига. 13-й тур. 9 ноября
Реал – Осасуна – 4:0
Голы: Винисиус, 34, 61, 69, Беллингем, 42
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Винисиус, 34
ГОЛ! 2:0 Беллингем, 42
ГОЛ! 3:0 Винисиус, 61
ГОЛ! 4:0 Винисиус, 69
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков вспоминает голы выдающегося «ювентино» в финалах различных турниров
Американский боксер признался, почему перенесли его бой с Джейком Полом