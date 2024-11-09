Реал Мадрид

9 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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Поединок закончился со счетом 4:0 в пользу «Реала».

Украинский вратарь сливочных Андрей Лунин отыграл на поле весь матч, сохранив свои ворота сухими, и отдал ассист на Винисиуса Жуниора на 61-й минуте.

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Ла Лига. 13-й тур. 9 ноября

Реал – Осасуна – 4:0

Голы: Винисиус, 34, 61, 69, Беллингем, 42

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Винисиус, 34

ГОЛ! 2:0 Беллингем, 42

ГОЛ! 3:0 Винисиус, 61

ГОЛ! 4:0 Винисиус, 69