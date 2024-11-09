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  4. Реал – Осасуна – 4:0. Ассист Лунина, хет-трик Вини. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
09.11.2024 15:00 – FT 4 : 0
Осасуна
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Испания
09 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:37
1545
2

Реал – Осасуна – 4:0. Ассист Лунина, хет-трик Вини. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Ла Лиги

09 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:37
1545
2
Реал – Осасуна – 4:0. Ассист Лунина, хет-трик Вини. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал - Осасуна

9 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок закончился со счетом 4:0 в пользу «Реала».

Украинский вратарь сливочных Андрей Лунин отыграл на поле весь матч, сохранив свои ворота сухими, и отдал ассист на Винисиуса Жуниора на 61-й минуте.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Ла Лига. 13-й тур. 9 ноября

Реал – Осасуна – 4:0

Голы: Винисиус, 34, 61, 69, Беллингем, 42

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Винисиус, 34

ГОЛ! 2:0 Беллингем, 42

ГОЛ! 3:0 Винисиус, 61

ГОЛ! 4:0 Винисиус, 69

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Осасуна Реал - Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор Андрей Лунин Джуд Беллингем видео голов и обзор хет-трик
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Нихрена, у воротника ассист. Не зря Анчелотти говорил, что в работе ногами Лунин один из лучших.
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+1
VovanSidorovi4
Вини на золотой мяч набивает статку, а черепашка курит в сторонке
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+1
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