У Лунина легкий матч и ассист, хет-трик Винисиуса. Реал вернулся к победам

Реал после поражений от Барселоны и Милана вернулся к победам. Мадридская команда в матче чемпионата Испании разобралась с Осасуной со счетом 4:0.

Хет-трик оформил Винисиус, еще один мяч забил Беллингем. Перед игрой наставник Карло Анчелотти говорил, что у этих футболистов, а также Мбаппе сейчас сложное время. Килиан покинул поле без результативных действий.

А вот украинский вратарь Андрей Лунин успел оформить результативную передачу. Работы у кипера почти не было – соперник не наносил ударов в створ ворот.

Чемпионат Испании. 13-й тур

Реал – Осасуна 4:0

Голы: Винисиус, 34, 62, 69, Беллингем, 42

Реал: Лунин, Васкес (Модрич, 46), Милитао (Асенсио, 30), Рюдигер, Гарсия, Вальверде, Камавинга, Беллингем (Гюлер, 75), Родриго (Браим, 20), Винисиус (Эндрик, 75), Мбаппе

Чемпионат Испании. 13-й тур

Реал – Осасуна 4:0

Голы: Винисиус, 34, 62, 69, Беллингем, 42

Реал: Лунин, Васкес (Модрич, 46), Милитао (Асенсио, 30), Рюдигер, Гарсия, Вальверде, Камавинга, Беллингем (Гюлер, 75), Родриго (Браим, 20), Винисиус (Эндрик, 75), Мбаппе