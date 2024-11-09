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  4. У Лунина легкий матч и ассист, хет-трик Винисиуса. Реал вернулся к победам
Испания
09 ноября 2024, 17:02 |
1864
9

У Лунина легкий матч и ассист, хет-трик Винисиуса. Реал вернулся к победам

Голы Винисиуса и Беллингема

09 ноября 2024, 17:02 |
1864
9
У Лунина легкий матч и ассист, хет-трик Винисиуса. Реал вернулся к победам
Getty Images/Global Images Ukraine

Реал после поражений от Барселоны и Милана вернулся к победам. Мадридская команда в матче чемпионата Испании разобралась с Осасуной со счетом 4:0.

Хет-трик оформил Винисиус, еще один мяч забил Беллингем. Перед игрой наставник Карло Анчелотти говорил, что у этих футболистов, а также Мбаппе сейчас сложное время. Килиан покинул поле без результативных действий.

А вот украинский вратарь Андрей Лунин успел оформить результативную передачу. Работы у кипера почти не было – соперник не наносил ударов в створ ворот.

Чемпионат Испании. 13-й тур

Реал – Осасуна 4:0
Голы: Винисиус, 34, 62, 69, Беллингем, 42

Реал: Лунин, Васкес (Модрич, 46), Милитао (Асенсио, 30), Рюдигер, Гарсия, Вальверде, Камавинга, Беллингем (Гюлер, 75), Родриго (Браим, 20), Винисиус (Эндрик, 75), Мбаппе

Чемпионат Испании. 13-й тур

Реал – Осасуна 4:0
Голы: Винисиус, 34, 62, 69, Беллингем, 42

Реал: Лунин, Васкес (Модрич, 46), Милитао (Асенсио, 30), Рюдигер, Гарсия, Вальверде, Камавинга, Беллингем (Гюлер, 75), Родриго (Браим, 20), Винисиус (Эндрик, 75), Мбаппе

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Реал Мадрид Осасуна Андрей Лунин Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Ла Лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 9
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TolsTIyELF
Только идиот может поменять винисиуса на мбапе. 
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+2
Tower Bridge
Осасуна пока единственная обыграла Барсу.
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+1
Harun Bakircioğlu
Интересная команда Осасуна, идет на 5 месте с отрицательной разницей голов.
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+1
Falko
Хет-трік! А скільки Родрі забив Отсасуні? Во-от!
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0
JLF
тепер sport.ua буде в кожній статті про Луніна додавати: "...провів __ матчів, пропустив __ голів та зробив один асист"
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0
umnuy2
где те люди что говорили ему валить в середняк для игровой практики
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Спорт.юа найдите Бабушку Лунина, что она думает про Трампа срочно.))))
Андрей браво.
Куртуа так не умеет
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-2
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