Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ

6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Фейеноорд и РБ Зальцбург.

Поединок прошел на стадионе Де Куйп в Роттердаме. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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Дубль за австрийскую команду сделал Карим Конате. Еще один мяч на счету Дауда Гиндо.

У Фейеноорда единственный гол оформил Анис Хадж-Мусса. Хозяева доигрывали в меньшинстве после удаления Криса-Кевина Надже.

РБ Зальцбург, который в финальном раунде квалификации одолел киевское Динамо, добыл первую победу в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25. С 3 очками австрийцы располагаются на 30-м месте. Фейеноорд с 6 пунктами находится на 21-й строчке.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 6 ноября

Фейеноорд (Нидерланды) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:3

Голы: Хадж-Мусса, 81 – Конате, 45+2, 58, Гиндо, 86

Удаление: Надже, 80