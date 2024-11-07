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Лига Чемпионов
Фейеноорд
06.11.2024 22:00 – FT 1 : 3
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 00:10 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:53
734
2

Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ

РБ Зальцбург в 4-м туре Лиги чемпионов переиграл Фейеноорд со счетом 3:1

07 ноября 2024, 00:10 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:53
734
2
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Фейеноорд и РБ Зальцбург.

Поединок прошел на стадионе Де Куйп в Роттердаме. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за австрийскую команду сделал Карим Конате. Еще один мяч на счету Дауда Гиндо.

У Фейеноорда единственный гол оформил Анис Хадж-Мусса. Хозяева доигрывали в меньшинстве после удаления Криса-Кевина Надже.

РБ Зальцбург, который в финальном раунде квалификации одолел киевское Динамо, добыл первую победу в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25. С 3 очками австрийцы располагаются на 30-м месте. Фейеноорд с 6 пунктами находится на 21-й строчке.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 6 ноября

Фейеноорд (Нидерланды) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:3

Голы: Хадж-Мусса, 81 – Конате, 45+2, 58, Гиндо, 86

Удаление: Надже, 80

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Лига чемпионов Фейеноорд РБ Зальцбург удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
а перед тим, феєнорд бенфіку з тим же рахунком обіграв
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Viktor Shuper
взагалі нежданчик, вони до цього в ЛЧ всі матчі просто жахливо зіграли
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