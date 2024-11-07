Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
РБ Зальцбург в 4-м туре Лиги чемпионов переиграл Фейеноорд со счетом 3:1
6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Фейеноорд и РБ Зальцбург.
Поединок прошел на стадионе Де Куйп в Роттердаме. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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Дубль за австрийскую команду сделал Карим Конате. Еще один мяч на счету Дауда Гиндо.
У Фейеноорда единственный гол оформил Анис Хадж-Мусса. Хозяева доигрывали в меньшинстве после удаления Криса-Кевина Надже.
РБ Зальцбург, который в финальном раунде квалификации одолел киевское Динамо, добыл первую победу в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25. С 3 очками австрийцы располагаются на 30-м месте. Фейеноорд с 6 пунктами находится на 21-й строчке.
Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 6 ноября
Фейеноорд (Нидерланды) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:3
Голы: Хадж-Мусса, 81 – Конате, 45+2, 58, Гиндо, 86
Удаление: Надже, 80
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