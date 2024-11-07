Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

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Фейеноорд из Нидерландов дома проиграл команде РБ Зальцбург (Австрия) со счетом 1:3.

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⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября

22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:3

Голы: Хадж Мусса, 81 – Конате, 45+2, 58, Гиндо, 86

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