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Лига Чемпионов
Фейеноорд
06.11.2024 22:00 – FT 1 : 3
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 04:41 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:30
33
0

Фейеноорд – РБ Зальцбург – 1:3. Дубль Конате. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

07 ноября 2024, 04:41 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:30
33
0
Фейеноорд – РБ Зальцбург – 1:3. Дубль Конате. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

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Фейеноорд из Нидерландов дома проиграл команде РБ Зальцбург (Австрия) со счетом 1:3.

⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября

22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:3

Голы: Хадж Мусса, 81 – Конате, 45+2, 58, Гиндо, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Дауда Гиндо (РБ Зальцбург).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Анис Хадж Мусса (Фейеноорд).
80’
Chris-Kevin Nadje (Фейеноорд) получает красную карточку.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Конате (РБ Зальцбург).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Конате (РБ Зальцбург).
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РБ Зальцбург Фейеноорд Лига чемпионов Карим Конате видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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