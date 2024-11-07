06.11.2024 22:00 – FT 1 : 3
Лига чемпионов07 ноября 2024, 04:41 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:30
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Фейеноорд – РБ Зальцбург – 1:3. Дубль Конате. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
07 ноября 2024, 04:41 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:30
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Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.
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Фейеноорд из Нидерландов дома проиграл команде РБ Зальцбург (Австрия) со счетом 1:3.
⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября
22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:3
Голы: Хадж Мусса, 81 – Конате, 45+2, 58, Гиндо, 86
Видео голов и обзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Дауда Гиндо (РБ Зальцбург).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Анис Хадж Мусса (Фейеноорд).
80’
Chris-Kevin Nadje (Фейеноорд) получает красную карточку.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Конате (РБ Зальцбург).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Конате (РБ Зальцбург).
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