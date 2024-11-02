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Другие новости
02 ноября 2024, 07:30 |
1925
0

Проблемы Довбика и Цыганкова, развод Пятова, кураж юношей Шахтера и Динамо

Главные новости за 1 ноября на Sport.ua

02 ноября 2024, 07:30 |
1925
0
Проблемы Довбика и Цыганкова, развод Пятова, кураж юношей Шахтера и Динамо
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 1 ноября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
Красных дьяволов возглавил Рубен Аморим из «Спортинга»

2. УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
Крыськив пропустит два матча

3. Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается

4А. Что происходит? Цыганков снова пропустил тренировку Жироны
У Виктора – проблемы

4B. Довбик рискует пропустить следующий матч Ромы
Украинец пройдет обследование для проверки состояния здоровья

5. Аль-Наср и Аль-Хиляль разошлись миром в топ-матче. Роналду получил желтую
На гол в дебюте игры от бразильца Талиски у гостей ответил Милинкович-Савич

6А. Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Аргентинец может вернуться в «Барселону»

6B. Лучший футболист планеты может сменить клуб. И речь идет не о Реале
Родри заинтересовал «Барселону»

7А. Старт Гран-при Бразилии. Скорость Макларена, штраф для Ферстаппена
Стартовал гран-при Формулы-1 на автодроме Интерлагос

7B. Полное доминирование. Состоялась спринт-квалификация Ф-1 в Бразилии
Пиастри и Норрис оформили дубль для Макларена

8А. Львовские Кажаны выиграли драматический пятисетовик в Плюс-Лиге
Несмотря на победу, львовяне опустились на предпоследнее место

8B. Первый день сезона. Чемпион Сокол начал с поражения
Команда проиграла Шторму

9A. 7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
Киевский клуб отправил в ворота соперника семь мячей

9B. Молодежка Шахтера обыграла Черноморец в матче с девятью голами
1 ноября команды встретились в рамках 12-го тура юношеского первенства

10A. Возвращение блудного Марио
Обозреватель Sport.ua – об энной попытке Балотелли войти в одну и ту же реку

10B. Последний элемент пазла. Воссоединится ли легендарное трио MSN в Майами
Все зависит от решения Неймара и возможностей американского клуба, но Месси очень этого хочет

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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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