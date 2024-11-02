Проблемы Довбика и Цыганкова, развод Пятова, кураж юношей Шахтера и Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 1 ноября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера

Красных дьяволов возглавил Рубен Аморим из «Спортинга»

2. УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф

Крыськив пропустит два матча

3. Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка

Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается

4А. Что происходит? Цыганков снова пропустил тренировку Жироны

У Виктора – проблемы

4B. Довбик рискует пропустить следующий матч Ромы

Украинец пройдет обследование для проверки состояния здоровья

5. Аль-Наср и Аль-Хиляль разошлись миром в топ-матче. Роналду получил желтую

На гол в дебюте игры от бразильца Талиски у гостей ответил Милинкович-Савич

6А. Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб

Аргентинец может вернуться в «Барселону»

6B. Лучший футболист планеты может сменить клуб. И речь идет не о Реале

Родри заинтересовал «Барселону»

7А. Старт Гран-при Бразилии. Скорость Макларена, штраф для Ферстаппена

Стартовал гран-при Формулы-1 на автодроме Интерлагос

7B. Полное доминирование. Состоялась спринт-квалификация Ф-1 в Бразилии

Пиастри и Норрис оформили дубль для Макларена

8А. Львовские Кажаны выиграли драматический пятисетовик в Плюс-Лиге

Несмотря на победу, львовяне опустились на предпоследнее место

8B. Первый день сезона. Чемпион Сокол начал с поражения

Команда проиграла Шторму

9A. 7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19

Киевский клуб отправил в ворота соперника семь мячей

9B. Молодежка Шахтера обыграла Черноморец в матче с девятью голами

1 ноября команды встретились в рамках 12-го тура юношеского первенства

10A. Возвращение блудного Марио

Обозреватель Sport.ua – об энной попытке Балотелли войти в одну и ту же реку

10B. Последний элемент пазла. Воссоединится ли легендарное трио MSN в Майами

Все зависит от решения Неймара и возможностей американского клуба, но Месси очень этого хочет