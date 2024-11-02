Проблемы Довбика и Цыганкова, развод Пятова, кураж юношей Шахтера и Динамо
Главные новости за 1 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 1 ноября.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
Красных дьяволов возглавил Рубен Аморим из «Спортинга»
2. УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
Крыськив пропустит два матча
3. Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается
4А. Что происходит? Цыганков снова пропустил тренировку Жироны
У Виктора – проблемы
4B. Довбик рискует пропустить следующий матч Ромы
Украинец пройдет обследование для проверки состояния здоровья
5. Аль-Наср и Аль-Хиляль разошлись миром в топ-матче. Роналду получил желтую
На гол в дебюте игры от бразильца Талиски у гостей ответил Милинкович-Савич
6А. Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Аргентинец может вернуться в «Барселону»
6B. Лучший футболист планеты может сменить клуб. И речь идет не о Реале
Родри заинтересовал «Барселону»
7А. Старт Гран-при Бразилии. Скорость Макларена, штраф для Ферстаппена
Стартовал гран-при Формулы-1 на автодроме Интерлагос
7B. Полное доминирование. Состоялась спринт-квалификация Ф-1 в Бразилии
Пиастри и Норрис оформили дубль для Макларена
8А. Львовские Кажаны выиграли драматический пятисетовик в Плюс-Лиге
Несмотря на победу, львовяне опустились на предпоследнее место
8B. Первый день сезона. Чемпион Сокол начал с поражения
Команда проиграла Шторму
9A. 7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
Киевский клуб отправил в ворота соперника семь мячей
9B. Молодежка Шахтера обыграла Черноморец в матче с девятью голами
1 ноября команды встретились в рамках 12-го тура юношеского первенства
10A. Возвращение блудного Марио
Обозреватель Sport.ua – об энной попытке Балотелли войти в одну и ту же реку
10B. Последний элемент пазла. Воссоединится ли легендарное трио MSN в Майами
Все зависит от решения Неймара и возможностей американского клуба, но Месси очень этого хочет
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