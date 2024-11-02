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Англия
02 ноября 2024, 08:50 | Обновлено 02 ноября 2024, 08:52
189
0

«Или сейчас, или никогда». МЮ выставил условия перед Аморимом

Английский клуб заставил наставника принять быстрое решение

02 ноября 2024, 08:50 | Обновлено 02 ноября 2024, 08:52
189
0
«Или сейчас, или никогда». МЮ выставил условия перед Аморимом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Новый тренер «Манчестер Юнайтеда» Рубен Аморим поделился историей, как происходил процесс перехода в английский клуб.

«В начале сезона я поговорил с президентом клуба и сказал о том, что бы ни случилось, это мой последний сезон в «Спортинге». Сезон начался очень хорошо, а потом появился «Манчестер Юнайтед» и заплатил отступные. Я никогда не спорил с президентом.

Я спросил «Юнайтед», можно ли присоединиться к команде в конце сезона. Это было то, чего я хотел. В клубе ответили: «Нет». Или сейчас, или никогда. Поэтому мне пришлось принять решение. Это именно тот контекст, которого я хотел, клуб борется, поэтому я могу делать все по-своему.

Нет ни одного болельщика «Спортинга», который бы хотел, чтобы я остался до конца сезона больше, чем я. Но это было невозможно. Некоторые говорят, что это из-за денег. Это не так. Другие клубы были готовы платить втрое больше, а я отказался. «Манчестер Юнайтед» это тот клуб, в который я хотел.

Я собираюсь забрать с собой свой тренерский штаб. Это было одно из условий», – сказал Аморим.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Португалии по футболу назначение тренера
Андрій Вітренко Источник: Eurosport
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