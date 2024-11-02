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  4. ГВАРДИОЛА: «МЮ не назначает тренеров, которые не подходят по уровню»
Англия
02 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 03:02
88
0

ГВАРДИОЛА: «МЮ не назначает тренеров, которые не подходят по уровню»

Наставник «Манчестера Сити» высказался о новом тренере дьяволов

02 ноября 2024, 02:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 03:02
88
0
ГВАРДИОЛА: «МЮ не назначает тренеров, которые не подходят по уровню»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестера Сити» Жузеп Гвардиола поздравил Рубена Аморима с назначением на пост наставника «Манчестер Юнайтеда».

«Добро пожаловать в Юнайтед, в Англию. Я поздравляю его. Я не тот человек, который может давать советы коллегам. В Юнайтед много людей, которые могут поделиться информацией о том, что происходит в клубе.

К слову, он сильный менеджер. Я слышал, что «Манчестер Юнайтеда» думает о нем, все потому что он хорош. «Манчестер Юнайтеда» не назначает тренеров, которые не подходят по уровню», – сказал Гвардила.

Напомним, что предыдущим тренером дьявол был Эрик тен Хаг, который за увольнение получил компенсацию в районе 21 миллиона евро.

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Жузеп Гвардиола Рубен Аморим Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг назначение тренера
Андрій Вітренко Источник: Eurosport
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