ГВАРДИОЛА: «МЮ не назначает тренеров, которые не подходят по уровню»

Главный тренер «Манчестера Сити» Жузеп Гвардиола поздравил Рубена Аморима с назначением на пост наставника «Манчестер Юнайтеда».

«Добро пожаловать в Юнайтед, в Англию. Я поздравляю его. Я не тот человек, который может давать советы коллегам. В Юнайтед много людей, которые могут поделиться информацией о том, что происходит в клубе.

К слову, он сильный менеджер. Я слышал, что «Манчестер Юнайтеда» думает о нем, все потому что он хорош. «Манчестер Юнайтеда» не назначает тренеров, которые не подходят по уровню», – сказал Гвардила.

Напомним, что предыдущим тренером дьявол был Эрик тен Хаг, который за увольнение получил компенсацию в районе 21 миллиона евро.