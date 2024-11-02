ГВАРДИОЛА: «МЮ не назначает тренеров, которые не подходят по уровню»
Наставник «Манчестера Сити» высказался о новом тренере дьяволов
Главный тренер «Манчестера Сити» Жузеп Гвардиола поздравил Рубена Аморима с назначением на пост наставника «Манчестер Юнайтеда».
«Добро пожаловать в Юнайтед, в Англию. Я поздравляю его. Я не тот человек, который может давать советы коллегам. В Юнайтед много людей, которые могут поделиться информацией о том, что происходит в клубе.
К слову, он сильный менеджер. Я слышал, что «Манчестер Юнайтеда» думает о нем, все потому что он хорош. «Манчестер Юнайтеда» не назначает тренеров, которые не подходят по уровню», – сказал Гвардила.
Напомним, что предыдущим тренером дьявол был Эрик тен Хаг, который за увольнение получил компенсацию в районе 21 миллиона евро.
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