Аморим сделал заявление о работе в Манчестере Юнайтед. Что сказал?

Руководство «Манчестер Юнайтед» активно ищет тренера после ухода с должности Эрика тен Хага. СМИ и инсайдеры в один голос заявляют, что новым тренером клуба станет Рубен Аморим. Португалец отреагировал на эту информацию.

– Не могли бы вы прокомментировать, на какой стадии вашего перехода в «Манчестер Юнайтед» мы находимся?

– Надо еще немного подождать, чтобы объяснить все, что я должен объяснить, и тогда все будет очень понятно.

– Но клуб сообщил, что принял предложение, сумма компенсации была согласована, поэтому я думаю, что решение за вами.

– Да, это то, что я сказал, это мое решение. Я все расскажу, потому мы должны подождать, это все.

– Как долго?

– Я не знаю.

– Состоится ли ваш дебют на «Олд Траффорд» в воскресенье?

– Я буду здесь.

– Это точно?

– Я не знаю, – сказал Аморим.

В настоящее время Рубен Аморим возглавляет португальский «Спортинг». Клуб из Лиссабона лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 9 матчей.