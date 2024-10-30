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Англия
30 октября 2024, 11:32 | Обновлено 30 октября 2024, 11:33
254
0

Аморим сделал заявление о работе в Манчестере Юнайтед. Что сказал?

Португалец попросил немного подождать

30 октября 2024, 11:32 | Обновлено 30 октября 2024, 11:33
254
0
Аморим сделал заявление о работе в Манчестере Юнайтед. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Руководство «Манчестер Юнайтед» активно ищет тренера после ухода с должности Эрика тен Хага. СМИ и инсайдеры в один голос заявляют, что новым тренером клуба станет Рубен Аморим. Португалец отреагировал на эту информацию.

– Не могли бы вы прокомментировать, на какой стадии вашего перехода в «Манчестер Юнайтед» мы находимся?

– Надо еще немного подождать, чтобы объяснить все, что я должен объяснить, и тогда все будет очень понятно.

– Но клуб сообщил, что принял предложение, сумма компенсации была согласована, поэтому я думаю, что решение за вами.

– Да, это то, что я сказал, это мое решение. Я все расскажу, потому мы должны подождать, это все.

– Как долго?

– Я не знаю.

– Состоится ли ваш дебют на «Олд Траффорд» в воскресенье?

– Я буду здесь.

– Это точно?

– Я не знаю, – сказал Аморим.

В настоящее время Рубен Аморим возглавляет португальский «Спортинг». Клуб из Лиссабона лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 9 матчей.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед назначение тренера Спортинг Лиссабон чемпионат Англии по футболу чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sports
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