Романо назвал нового главного тренера МЮ. За него заплатят 10 млн евро

Португальский футбольный специалист Рубен Аморим станет новым главным тренером английского «Манчестер Юнайтед», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные дьяволы» согласились выплатить лиссабонскому «Спортингу» сумму отступных за 39-летнего коуча – 10 миллионов евро.

Рубен Аморим возглавил «Спортинг» в марте 2020 года и за это время успел завоевать 2 чемпионства, 2 Кубка лиги и 1 Суперкубок.

Прошлым главным тренером «МЮ» был голландец Эрик тен Хаг, которого уволили 28 октября 2024 года. Под его руководством команда выиграла 2 трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги.

В этом сезоне АПЛ команда идет на 14-м месте с 11 очками после 9 матчей. В последней встрече манкунианцы уступили «Вест Хэму» со счетом 1:2.

