Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Надо выходить на поле, будто это финал»
Сержиу Консейсау отсутствовал на пресс-конференции из-за поездки в Португалию
На предматчевую пресс-конференцию пришел Златан Ибрагимович, который пообщался с журналистами накануне матча 1/16 финала Лиги чемпионов, где «Милан» будет принимать «Фейенорд».
«Сегодня я заменяю главного тренера, который возвращается из Португалии.
Мы будем играть при поддержке наших болельщиков. Они играют важную роль, и я уверен, что с первой минуты будут гнать команду вперед. Игроки должны быть заряженными и показать свой лучший футбол.
Важно работать на максимум даже в сложные моменты, которые мы сейчас переживаем. Команда должна быть агрессивной и хладнокровной - этого нам не хватило в Роттердаме. Надо выходить на поле, будто это финал, ведь главная цель - победа. Мы хотим пройти дальше и сделаем для этого все необходимое.
Мы много ожидаем от новичков. Все они имеют потенциал. Феликс, Бондо и Соттиль могут играть значительно лучше. У нас есть Хименес, который должен эффективно завершать атаки и работать без мяча. Все должны думать только о футболе», - заявил Ибрагимович.
«Милан» уступил в первой игре „Фейеноорду“ со счетом 0:1.
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