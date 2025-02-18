Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Надо выходить на поле, будто это финал»
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 01:58 | Обновлено 18 февраля 2025, 02:02
80
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Надо выходить на поле, будто это финал»

Сержиу Консейсау отсутствовал на пресс-конференции из-за поездки в Португалию

18 февраля 2025, 01:58 | Обновлено 18 февраля 2025, 02:02
80
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Надо выходить на поле, будто это финал»
acmilan.com. Томори и Ибрагимович

На предматчевую пресс-конференцию пришел Златан Ибрагимович, который пообщался с журналистами накануне матча 1/16 финала Лиги чемпионов, где «Милан» будет принимать «Фейенорд».

«Сегодня я заменяю главного тренера, который возвращается из Португалии.

Мы будем играть при поддержке наших болельщиков. Они играют важную роль, и я уверен, что с первой минуты будут гнать команду вперед. Игроки должны быть заряженными и показать свой лучший футбол.

Важно работать на максимум даже в сложные моменты, которые мы сейчас переживаем. Команда должна быть агрессивной и хладнокровной - этого нам не хватило в Роттердаме. Надо выходить на поле, будто это финал, ведь главная цель - победа. Мы хотим пройти дальше и сделаем для этого все необходимое.

Мы много ожидаем от новичков. Все они имеют потенциал. Феликс, Бондо и Соттиль могут играть значительно лучше. У нас есть Хименес, который должен эффективно завершать атаки и работать без мяча. Все должны думать только о футболе», - заявил Ибрагимович.

«Милан» уступил в первой игре „Фейеноорду“ со счетом 0:1.

По теме:
Паскаль БОСХАРТ: «Сан-Сиро – особенный стадион для Фейеноорда»
Капитан Фейенорда пропустит оставшуюся часть сезона
Известный итальянский тренер хочет возобновить карьеру в 78 лет
Лига чемпионов Милан Фейеноорд Златан Ибрагимович
Александр Сильченко Источник: ФК Милан
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Райо Вальекано – 1:0. Как забил Левандовски. Видео гола и обзор
Футбол | 18 февраля 2025, 00:43 0
Барселона – Райо Вальекано – 1:0. Как забил Левандовски. Видео гола и обзор
Барселона – Райо Вальекано – 1:0. Как забил Левандовски. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Испании

Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Футбол | 17 февраля 2025, 20:28 3
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч

Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии

ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
Футбол | 17.02.2025, 03:07
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
Лунин может прекратить выступления в Ла Лиге за Реал. Но есть нюанс
Футбол | 17.02.2025, 18:43
Лунин может прекратить выступления в Ла Лиге за Реал. Но есть нюанс
Лунин может прекратить выступления в Ла Лиге за Реал. Но есть нюанс
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Бокс | 17.02.2025, 09:47
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
17.02.2025, 02:11
Футбол
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
16.02.2025, 18:35 2
Футбол
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
16.02.2025, 18:32 13
Футбол
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
17.02.2025, 18:25 2
Бокс
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
17.02.2025, 03:26 2
Бокс
Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?
Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?
16.02.2025, 00:51 1
Теннис
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
16.02.2025, 08:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем