Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Надо выходить на поле, будто это финал»

На предматчевую пресс-конференцию пришел Златан Ибрагимович, который пообщался с журналистами накануне матча 1/16 финала Лиги чемпионов, где «Милан» будет принимать «Фейенорд».

«Сегодня я заменяю главного тренера, который возвращается из Португалии.

Мы будем играть при поддержке наших болельщиков. Они играют важную роль, и я уверен, что с первой минуты будут гнать команду вперед. Игроки должны быть заряженными и показать свой лучший футбол.

Важно работать на максимум даже в сложные моменты, которые мы сейчас переживаем. Команда должна быть агрессивной и хладнокровной - этого нам не хватило в Роттердаме. Надо выходить на поле, будто это финал, ведь главная цель - победа. Мы хотим пройти дальше и сделаем для этого все необходимое.

Мы много ожидаем от новичков. Все они имеют потенциал. Феликс, Бондо и Соттиль могут играть значительно лучше. У нас есть Хименес, который должен эффективно завершать атаки и работать без мяча. Все должны думать только о футболе», - заявил Ибрагимович.

«Милан» уступил в первой игре „Фейеноорду“ со счетом 0:1.