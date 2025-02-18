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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 03:10 | Обновлено 18 февраля 2025, 04:03
38
0

Венсан КОМПАНИ: «Селтик редко проигрывает на своем поле, но нам удалось»

«Бавария» готова проходить в следующий этап

18 февраля 2025, 03:10 | Обновлено 18 февраля 2025, 04:03
38
0
Венсан КОМПАНИ: «Селтик редко проигрывает на своем поле, но нам удалось»
uefa.com. Венсан Компани

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал готовность команды к матчу 1/16 финала Лиги чемпионов против шотландского «Селтика».

«Это очень хорошая команда, которая неплохо выступает в Лиге чемпионов. Они умеют создавать угрозу. Мы победили их на «Селтик-Парк», а также добыли важное очко в Леверкузене. Это добавляет позитивного настроя и должно помочь нам в домашнем матче.

Я не думаю, что мы можем вылететь. Моя мысль всегда о том, что мы должны выиграть. Кстати, «Селтик» редко проигрывает на своем поле, но нам это удалось.

В чемпионате мы сыграли вничью. Имели множество моментов, чтобы выиграть, но это футбол. В первом матче с «Леверкузеном» мы могли проиграть, но выстояли. Сейчас мы опережаем соперников на восемь очков в Бундеслиге – это свидетельствует, что делаем много правильных вещей. Теперь можем полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов», – заявил Компани.

«Бавария» одержала победу со счетом 2:1 над шотландским «Селтиком».

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Лига чемпионов Селтик Бавария Венсан Компани
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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