ОФИЦИАЛЬНО. Парма из-за неудовлетворительных результатов уволила тренера

Футбольная команда «Парма», выступающая в Серии А, официально объявила об увольнении главного тренера Фабио Пеккья.

Руководство клуба недовольно последними результатами «Пармы», поскольку команда проиграла четыре матча подряд. К тому же, «крестоносцы» не могут одержать победу в последних семи турах первенства.

Кормчий возглавлял клуб с лета 2022 года. Запомнился болельщикам Фабио победой в Серии В, поскольку тренер впервые за три года вернул коллектив в высшую лигу Италии.

В турнирной таблице чемпионата Италии «крестоносцы» находятся в зоне вылета – 18-е место. Команде удалось набрать всего 20 баллов за 25 сыгранных туров.

Parma Calcio and Fabio Pecchia have parted ways.



After 110 matches in charge of the Gialloblu, the Club would like to highlight the milestones that were achieved together, culminating in the historic 2023/24 Serie B triumph. During a spell that lasted over two years, Fabio… pic.twitter.com/eESgokLbOH