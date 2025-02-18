Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Парма из-за неудовлетворительных результатов уволила тренера
Италия
18 февраля 2025, 03:45 | Обновлено 18 февраля 2025, 03:46
44
0

ОФИЦИАЛЬНО. Парма из-за неудовлетворительных результатов уволила тренера

Фабио Пеккья работал в клубе с лета 2022 года

18 февраля 2025, 03:45 | Обновлено 18 февраля 2025, 03:46
44
0
ОФИЦИАЛЬНО. Парма из-за неудовлетворительных результатов уволила тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Пеккья

Футбольная команда «Парма», выступающая в Серии А, официально объявила об увольнении главного тренера Фабио Пеккья.

Руководство клуба недовольно последними результатами «Пармы», поскольку команда проиграла четыре матча подряд. К тому же, «крестоносцы» не могут одержать победу в последних семи турах первенства.

Кормчий возглавлял клуб с лета 2022 года. Запомнился болельщикам Фабио победой в Серии В, поскольку тренер впервые за три года вернул коллектив в высшую лигу Италии.

В турнирной таблице чемпионата Италии «крестоносцы» находятся в зоне вылета – 18-е место. Команде удалось набрать всего 20 баллов за 25 сыгранных туров.

По теме:
Парма уже определилась с новым главным тренером
Дженоа – Венеция – 2:0. С Малиновским на замене. Видео голов и обзор
Я недоволен. Легендарный экс-форвард раскритиковал Довбика
Парма чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко Источник: ФК Парма
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брендан РОДЖЕРС: «Начинать игру со счетом 2:0 или 2:1 - большая разница»
Футбол | 18 февраля 2025, 03:39 0
Брендан РОДЖЕРС: «Начинать игру со счетом 2:0 или 2:1 - большая разница»
Брендан РОДЖЕРС: «Начинать игру со счетом 2:0 или 2:1 - большая разница»

«Селтик» желает навязать борьбу «Баварии»

Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Бокс | 17 февраля 2025, 14:57 1
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»

Промоутер Энтони Джошуа рассказал о планах своего подопечного

Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Футбол | 17.02.2025, 08:44
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Бокс | 17.02.2025, 18:25
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
Бокс | 17.02.2025, 23:38
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
16.02.2025, 18:35 2
Футбол
Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?
Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?
16.02.2025, 00:51 1
Теннис
Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
16.02.2025, 16:30 5
Другие виды
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
16.02.2025, 11:38 16
Баскетбол
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
16.02.2025, 17:47 28
Теннис
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
16.02.2025, 10:35 3
Футбол
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
16.02.2025, 08:40 3
Футбол
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
16.02.2025, 21:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем