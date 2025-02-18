ОФИЦИАЛЬНО. Парма из-за неудовлетворительных результатов уволила тренера
Фабио Пеккья работал в клубе с лета 2022 года
Футбольная команда «Парма», выступающая в Серии А, официально объявила об увольнении главного тренера Фабио Пеккья.
Руководство клуба недовольно последними результатами «Пармы», поскольку команда проиграла четыре матча подряд. К тому же, «крестоносцы» не могут одержать победу в последних семи турах первенства.
Кормчий возглавлял клуб с лета 2022 года. Запомнился болельщикам Фабио победой в Серии В, поскольку тренер впервые за три года вернул коллектив в высшую лигу Италии.
В турнирной таблице чемпионата Италии «крестоносцы» находятся в зоне вылета – 18-е место. Команде удалось набрать всего 20 баллов за 25 сыгранных туров.
Parma Calcio and Fabio Pecchia have parted ways.— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) February 17, 2025
After 110 matches in charge of the Gialloblu, the Club would like to highlight the milestones that were achieved together, culminating in the historic 2023/24 Serie B triumph. During a spell that lasted over two years, Fabio… pic.twitter.com/eESgokLbOH
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