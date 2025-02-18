ОФИЦИАЛЬНО. Парма из-за неудовлетворительных результатов уволила тренера

Футбольная команда «Парма», выступающая в Серии А, официально объявила об увольнении главного тренера Фабио Пеккья.

Руководство клуба недовольно последними результатами «Пармы», поскольку команда проиграла четыре матча подряд. К тому же, «крестоносцы» не могут одержать победу в последних семи турах первенства.

Кормчий возглавлял клуб с лета 2022 года. Запомнился болельщикам Фабио победой в Серии В, поскольку тренер впервые за три года вернул коллектив в высшую лигу Италии.

В турнирной таблице чемпионата Италии «крестоносцы» находятся в зоне вылета – 18-е место. Команде удалось набрать всего 20 баллов за 25 сыгранных туров.