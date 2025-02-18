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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 03:39 |
47
0

Брендан РОДЖЕРС: «Начинать игру со счетом 2:0 или 2:1 - большая разница»

«Селтик» желает навязать борьбу «Баварии»

18 февраля 2025, 03:39 |
47
0
Брендан РОДЖЕРС: «Начинать игру со счетом 2:0 или 2:1 - большая разница»
uefa.com. Брендан Роджерс

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал, как команда подготовилась к матчу 1/16 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«В этом матче нужно быть умными и смелыми. Никто не говорит, что мы уже проиграли. Все возможно.

Гол, который мы забили дома, многое меняет. Начинать игру со счетом 2:0 или 2:1 - большая разница. Конечно, мы знали, что это будет очень тяжелое двухматчевое противостояние, и нам нужно будет сыграть очень хорошо, чтобы иметь шанс пройти дальше.

У нас есть игроки, которые могут забивать. В первой игре мы хорошо действовали как в обороне, так и в атаке. «Бавария» не создала много моментов. Мы были разочарованы тем, что пропустили, но наши действия в первом матче дают нам надежду, что мы можем сыграть еще лучше», - прокомментировал Роджерс.

«Селтик» уступил «Баварии» в первой игре со счетом 1:2.

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Селтик Бавария Лига чемпионов Брендан Роджерс
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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