Паскаль БОСХАРТ: «Сан-Сиро – особенный стадион для Фейеноорда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Фейеноорда» Паскаль Босхарт прокомментировал готовность команды к ответному матчу против «Милана» в 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Сан-Сиро» – особенный стадион для «Фейеноорда». Каждый роттердамец знает, что в 1970 году команда одержала победу в Кубке европейских чемпионов именно на этом итальянском стадионе.

Для меня большая честь быть тренером команды в таком матче. Сделаем все, чтобы пройти в следующий раунд. Это будет нелегко, но мы все понимаем, что стоит на кону.

«Милан» будет играть иначе, по крайней мере мы этого ожидаем. Нам нужно будет найти лучшие для себя моменты. Считаю, что мы хорошо подготовились за последние дни. Надеюсь, наш план сработает», – заявил Босхарт.

В первом матче «Фейеноорд» одержал победу над «Миланом» 1:0.