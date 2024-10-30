ВИДЕО. Вы будете удивлены хобби потенциального нового тренера МЮ
Рубен Аморим мало похож на обычного футбольного тренера
Потенциальный новый тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим имеет достаточно необычное хобби как для футбольного тренера.
Пока ещё главный тренер лиссабонского «Спортинга» увлекается кикбоксингом – эти занятия помогают 39-летнему специалисту снять стресс, который вызывает футбольная деятельность.
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Размышляя о своей любви к кикбоксингу, Аморим сказал: «Это хобби. Я не очень силен в этом, но я провожу свое время так, как мне нравится.
«Я ненавижу бег, я думаю, что я много бегал за свою карьеру. Я нахожу другие моменты, чтобы снять давление».
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