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30 октября 2024, 01:12 |
417
0

ВИДЕО. Вы будете удивлены хобби потенциального нового тренера МЮ

Рубен Аморим мало похож на обычного футбольного тренера

30 октября 2024, 01:12 |
417
0
ВИДЕО. Вы будете удивлены хобби потенциального нового тренера МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Потенциальный новый тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим имеет достаточно необычное хобби как для футбольного тренера.

Пока ещё главный тренер лиссабонского «Спортинга» увлекается кикбоксингом – эти занятия помогают 39-летнему специалисту снять стресс, который вызывает футбольная деятельность.

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Размышляя о своей любви к кикбоксингу, Аморим сказал: «Это хобби. Я не очень силен в этом, но я провожу свое время так, как мне нравится.

«Я ненавижу бег, я думаю, что я много бегал за свою карьеру. Я нахожу другие моменты, чтобы снять давление».

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Артем Діхтяренко Источник: Daily Mail
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