ВИДЕО. Вы будете удивлены хобби потенциального нового тренера МЮ

Потенциальный новый тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим имеет достаточно необычное хобби как для футбольного тренера.

Пока ещё главный тренер лиссабонского «Спортинга» увлекается кикбоксингом – эти занятия помогают 39-летнему специалисту снять стресс, который вызывает футбольная деятельность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Размышляя о своей любви к кикбоксингу, Аморим сказал: «Это хобби. Я не очень силен в этом, но я провожу свое время так, как мне нравится.

«Я ненавижу бег, я думаю, что я много бегал за свою карьеру. Я нахожу другие моменты, чтобы снять давление».