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Англия
29 октября 2024, 08:38 | Обновлено 29 октября 2024, 09:32
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Тен Хаг в рекордной тройке самых дорогостоящих отставок в истории футбола

Очередная дорогостоящая отставка для «МЮ»:, €21 млн компенсации голландцу

29 октября 2024, 08:38 | Обновлено 29 октября 2024, 09:32
305
0
Тен Хаг в рекордной тройке самых дорогостоящих отставок в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Тен Хаг

После увольнения с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг получит компенсацию в размере €21 млн, что ставит его на третье место в списке самых дорогих тренерских увольнений в истории футбола. На момент отставки «Манчестер Юнайтед» находился на тревожном 14–м месте в Премьер-лиге, показывая нестабильные результаты, что привело к такому решению руководства.

Самые крупные компенсации за отставки тренеров в истории футбола

  1. Антонио Конте, «Челси» €29,7 млн (2018 год): Конте ушел с компенсацией, включавшей выплаты его штабу и покрытие судебных издержек. За два сезона он завоевал чемпионство и Кубок Англии, но конфликты с игроками и провал во втором сезоне привели к его увольнению.
  2. Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед» €22,2 млн (2018 год): В отличие от Тен Хага, Моуринью выиграл с «Юнайтед» Лигу Европы и Кубок Лиги, но был уволен, когда отставание команды от лидеров достигло 19 очков.
  3. Эрик Тен Хаг, «Манчестер Юнайтед» €21 млн (2024 год): Голландец поднял команду до четвертого места в прошлом сезоне, но текущее положение – 14е место — и разочаровывающие результаты заставили руководство расстаться с тренером.
  4. Жозе Моуринью, «Челси» €20,4 млн (2007 год): Моуринью, который привел «Челси» к шести трофеям, ушел после конфликтов с руководством, но вернулся в 2013 году и снова завоевал чемпионский титул.

Но Голландцу еще далеко до Моуринью. «Особенный» заработал около €100 млн на неустойках, что делает его одним из самых дорогих тренеров в этом плане.

После увольнения Эрика Тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» его место займёт Руд ван Нистелрой в качестве временного главного тренера. Главные кандидаты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»: Руд ван Нистелрой (временный тренер), Хави (бывший тренер «Барселоны»), Рубен Аморим (тренер «Спортинга»), Гарет Саутгейт (экс–тренер сборной Англии) и Томас Франк (тренер «Брентфорда»).

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига компенсация Эрик тен Хаг Жозе Моуриньо Антонио Конте рекорд
Марк Кужим Источник: CNN
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