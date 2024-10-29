Тен Хаг в рекордной тройке самых дорогостоящих отставок в истории футбола

После увольнения с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг получит компенсацию в размере €21 млн, что ставит его на третье место в списке самых дорогих тренерских увольнений в истории футбола. На момент отставки «Манчестер Юнайтед» находился на тревожном 14–м месте в Премьер-лиге, показывая нестабильные результаты, что привело к такому решению руководства.

Самые крупные компенсации за отставки тренеров в истории футбола

Антонио Конте, «Челси» – €29,7 млн (2018 год): Конте ушел с компенсацией, включавшей выплаты его штабу и покрытие судебных издержек. За два сезона он завоевал чемпионство и Кубок Англии, но конфликты с игроками и провал во втором сезоне привели к его увольнению. Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед» – €22,2 млн (2018 год): В отличие от Тен Хага, Моуринью выиграл с «Юнайтед» Лигу Европы и Кубок Лиги, но был уволен, когда отставание команды от лидеров достигло 19 очков. Эрик Тен Хаг, «Манчестер Юнайтед» – €21 млн (2024 год): Голландец поднял команду до четвертого места в прошлом сезоне, но текущее положение – 14е место — и разочаровывающие результаты заставили руководство расстаться с тренером. Жозе Моуринью, «Челси» – €20,4 млн (2007 год): Моуринью, который привел «Челси» к шести трофеям, ушел после конфликтов с руководством, но вернулся в 2013 году и снова завоевал чемпионский титул.

Но Голландцу еще далеко до Моуринью. «Особенный» заработал около €100 млн на неустойках, что делает его одним из самых дорогих тренеров в этом плане.

После увольнения Эрика Тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» его место займёт Руд ван Нистелрой в качестве временного главного тренера. Главные кандидаты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»: Руд ван Нистелрой (временный тренер), Хави (бывший тренер «Барселоны»), Рубен Аморим (тренер «Спортинга»), Гарет Саутгейт (экс–тренер сборной Англии) и Томас Франк (тренер «Брентфорда»).