Эрик тен Хаг получит 21 миллион евро за увольнение
Манчестер Юнайтед оказался в поисках нового тренера
«Манчестер Юнайтед» сегодня уволил главного тренера Эрика тен Хага. Как стало известно, «красным дьяволам» теперь нужно будет выплатить специалисту компенсацию в размере 21 миллиона евро.
Издание Goal предполагает, что именно этот фактор заставлял руководство «Манчестер Юнайтед» не спешить с увольнением главного тренера.
Эта сумма могла быть меньшей, но недавно руководство клуба переподписало контракт с нидерландцем, в результате чего сумма компенсации увеличилась с 10 до 21 миллиона евро.
Переподписание контракта не было очень разумным решением для команды, которая решила провести сокращение выплат из-за финансовых убытков.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уволил Алекса Фергюсона, чтобы сэкономить на зарплатной ведомости.
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