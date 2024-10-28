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  4. Эрик тен Хаг получит 21 миллион евро за увольнение
Англия
28 октября 2024, 17:49 |
550
1

Эрик тен Хаг получит 21 миллион евро за увольнение

Манчестер Юнайтед оказался в поисках нового тренера

28 октября 2024, 17:49 |
550
1
Эрик тен Хаг получит 21 миллион евро за увольнение
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» сегодня уволил главного тренера Эрика тен Хага. Как стало известно, «красным дьяволам» теперь нужно будет выплатить специалисту компенсацию в размере 21 миллиона евро.

Издание Goal предполагает, что именно этот фактор заставлял руководство «Манчестер Юнайтед» не спешить с увольнением главного тренера.

Эта сумма могла быть меньшей, но недавно руководство клуба переподписало контракт с нидерландцем, в результате чего сумма компенсации увеличилась с 10 до 21 миллиона евро.

Переподписание контракта не было очень разумным решением для команды, которая решила провести сокращение выплат из-за финансовых убытков.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уволил Алекса Фергюсона, чтобы сэкономить на зарплатной ведомости.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига отставка компенсация
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Gargantua81
кто там его называл неудачником?
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