Эрик тен Хаг получит 21 миллион евро за увольнение

«Манчестер Юнайтед» сегодня уволил главного тренера Эрика тен Хага. Как стало известно, «красным дьяволам» теперь нужно будет выплатить специалисту компенсацию в размере 21 миллиона евро.

Издание Goal предполагает, что именно этот фактор заставлял руководство «Манчестер Юнайтед» не спешить с увольнением главного тренера.

Эта сумма могла быть меньшей, но недавно руководство клуба переподписало контракт с нидерландцем, в результате чего сумма компенсации увеличилась с 10 до 21 миллиона евро.

Переподписание контракта не было очень разумным решением для команды, которая решила провести сокращение выплат из-за финансовых убытков.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уволил Алекса Фергюсона, чтобы сэкономить на зарплатной ведомости.