Роковое решение: продление контракта с тен Хагом – большая ошибка МЮ

«Манчестер Юнайтед» уже давно не показывает того, что от него ждут – как на поле, так и за его пределами. Манкунианцам постоянно чего-то не хватает – стабильности, дисциплины, здоровых игроков и много чего еще. Взлеты у «МЮ» чередуются с падениями, а победы – с поражениями. И в центре всего этого уже третий сезон подряд находится Эрик тен Хаг. И это логично, поскольку тренер – первый, кто отвечает за результаты. А у «Юнайтед» сейчас нет ни результатов, но игры.

Каждый сезон под руководством тен Хага у «МЮ» начинается тяжело. Ровно год назад, в начале октября 2023-го, манкунианцы проиграли 6 первых матчей из 10-ти во всех турнирах. В нынешней кампании «Юнайтед» стартовал еще хуже. В настоящее время «МЮ» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав семь очков в шести матчах. Это худший старт сезона для манкунианцев с 2013 года, когда их возглавлял Дэвид Мойес. Но шотландец тогда проводил первый сезон на «Олд Траффорд». У голландца это уже третья кампания.

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Худшее в этой ситуации то, что неудачный старт сезона не является стечением обстоятельств. «Юнайтед» действительно выступает на уровне команды со второй половины турнирной таблицы. За 6 матчей в Премьер-лиге «МЮ» уже дважды проиграл дома с разгромным счетом 0:3. Сначала манкунианцы уступили «Ливерпулю», а потом «Тоттенхэму». И это при том, что у «красных» новый тренер, а у «шпор» тоже имеются проблемы на старте сезона. В поединке против мерсисайдцев «Юнайтед» больше владел мячом (53%/47%) и нанес такое же количество ударов в створ ворот, как и соперник (по 3), но это ни к чему не привело.

Игру с «Тоттенхэмом» «МЮ» провалил по всем показателям. У манкунианцев было всего 39% владения мячом и лишь 2 удара в створ ворот против 10-ти у соперника. Общее количество ударов – 11 против 24-х. Летом «Юнайтед» подписал Маттейса де Лигта, Мануэля Угарте и Нуссаира Мазрауи для укрепления обороны, но эти трансферы пока не приносят большой пользы. «МЮ» пропустил уже 8 мячей в АПЛ – больше, чем все представители «большой шестерки». И даже больше, чем «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». При этом в атаке у манкунианцев тоже большие проблемы. К настоящему времени «Юнайтед» забил 5 мячей в АПЛ – на уровне «Ипсвича» и «Кристал Пэлас». Меньше забивает только «Саутгемптон».

Одна из проблем тен Хага заключается в том, что он не хочет или не может брать на себя ответственность за результаты. При каждом удобном случае Эрик напоминает журналистам, что при нем «МЮ» выиграл два трофея – Кубок Англии и Кубок лиги. Но вряд ли они имеют такой большой вес, если команду продолжает «штормить» уже третий сезон подряд. В игре манкунианцев нет стабильности. После многих неудачных матчей тренер заявляет, что футболисты не выполнили план на игру. Но проблема в том, что никто не может понять, какой именно план в игре «Юнайтед» и есть ли он вообще.

Тен Хаг часто перекладывает вину на игроков после поражений, что не может способствовать поддержанию хорошей атмосферы внутри коллектива. Индивидуальных ошибок у футболистов действительно много, но тогда и к тренеру есть вопросы, потому что многих из этих игроков он выбирал сам. До прихода INEOS у голландца были удивительно широкие права на трансферном рынке. Он подписывал практически каждого футболиста, которого хотел, если только сам игрок не отказывался от переезда на «Олд Траффорд». Так что в этом случае тренер несет полную ответственность за результаты команды, поскольку он сам ее собирал.

Работа тен Хага на трансферном рынке – отдельная тема для разговора. Специалист потратил на подписание игроков более 700 млн евро, но кто из них стал реальным усилением для команды? Возможно, только Лисандро Мартинес и Расмус Хойлунн, но и к ним есть вопросы. Андре Онана нестабилен, Каземиро оставил свои лучшие годы в Мадриде, Мэйсон Маунт постоянно травмирован, а трансфер Антони и уход Джейдона Санчо – полный провал. А ведь за каждого из этих игроков «МЮ» платил более 50 млн евро. С Антони тен Хаг вообще установил трансферный рекорд.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг и Алехандро Гарначо

Эрик уже давно ходит по тонкому льду, но каждый раз удивительным образом спасается. Голландца еще в прошлом сезоне могли уволить несколько раз, но его удерживали на посту поздние голы Скотта Мактоминея и Алехандро Гарначо. Но шотландец перешел в «Наполи», в то время как аргентинец пока не так эффективен, как раньше. В текущем сезоне на его счету только 1 гол в АПЛ. В прошлом сезоне манкунианцы выиграли много матчей на невероятном везении. Рано или поздно это должно было закончиться, что теперь отражается на команде и ее результатах.

Тен Хаг так и не вернул в «МЮ» те высокие стандарты, о которых говорил после прихода в клуб. Тренер постоянно оправдывается и спорит с журналистами, капитан команды устраивает истерики на поле, а остальные игроки часто не знают, что им делать. Все перечисленное было и в прошлом сезоне, однако новое руководство «Юнайтед», вероятно, не посчитало это серьезной проблемой. Более того, они продлили контракт с тен Хагом, увеличив ему сумму компенсации в случае увольнения с 10-ти млн евро до 21-го миллиона.

Трудно понять решение руководства «МЮ». Возможно, свое дело сделала победа в Кубке Англии, но она никуда не дела проблемы команды. Судя по всему, их даже становится больше. Проблемы с травмами остаются, трансферы по-прежнему не работают, стабильности нет. По слухам, следующие матчи станут определяющими для тен Хага, но и тут не все так однозначно. «МЮ» может одержать несколько побед на морально-волевых или других качествах, но, опять же, проблемы команды никуда не денутся, а ее перспективы останутся под большим вопросом.

Сергей ЗАВАЛКО