Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роковое решение: продление контракта с тен Хагом – большая ошибка МЮ
Англия
02 октября 2024, 13:05 | Обновлено 02 октября 2024, 13:47
980
1

Роковое решение: продление контракта с тен Хагом – большая ошибка МЮ

Блогер Sport.ua Сергей Завалко оценивает непростую ситуацию на «Олд Траффорд»

02 октября 2024, 13:05 | Обновлено 02 октября 2024, 13:47
980
1
Роковое решение: продление контракта с тен Хагом – большая ошибка МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

«Манчестер Юнайтед» уже давно не показывает того, что от него ждут – как на поле, так и за его пределами. Манкунианцам постоянно чего-то не хватает – стабильности, дисциплины, здоровых игроков и много чего еще. Взлеты у «МЮ» чередуются с падениями, а победы – с поражениями. И в центре всего этого уже третий сезон подряд находится Эрик тен Хаг. И это логично, поскольку тренер – первый, кто отвечает за результаты. А у «Юнайтед» сейчас нет ни результатов, но игры.

Каждый сезон под руководством тен Хага у «МЮ» начинается тяжело. Ровно год назад, в начале октября 2023-го, манкунианцы проиграли 6 первых матчей из 10-ти во всех турнирах. В нынешней кампании «Юнайтед» стартовал еще хуже. В настоящее время «МЮ» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав семь очков в шести матчах. Это худший старт сезона для манкунианцев с 2013 года, когда их возглавлял Дэвид Мойес. Но шотландец тогда проводил первый сезон на «Олд Траффорд». У голландца это уже третья кампания.

Getty Images/Global Images Ukraine

Худшее в этой ситуации то, что неудачный старт сезона не является стечением обстоятельств. «Юнайтед» действительно выступает на уровне команды со второй половины турнирной таблицы. За 6 матчей в Премьер-лиге «МЮ» уже дважды проиграл дома с разгромным счетом 0:3. Сначала манкунианцы уступили «Ливерпулю», а потом «Тоттенхэму». И это при том, что у «красных» новый тренер, а у «шпор» тоже имеются проблемы на старте сезона. В поединке против мерсисайдцев «Юнайтед» больше владел мячом (53%/47%) и нанес такое же количество ударов в створ ворот, как и соперник (по 3), но это ни к чему не привело.

Игру с «Тоттенхэмом» «МЮ» провалил по всем показателям. У манкунианцев было всего 39% владения мячом и лишь 2 удара в створ ворот против 10-ти у соперника. Общее количество ударов – 11 против 24-х. Летом «Юнайтед» подписал Маттейса де Лигта, Мануэля Угарте и Нуссаира Мазрауи для укрепления обороны, но эти трансферы пока не приносят большой пользы. «МЮ» пропустил уже 8 мячей в АПЛ – больше, чем все представители «большой шестерки». И даже больше, чем «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». При этом в атаке у манкунианцев тоже большие проблемы. К настоящему времени «Юнайтед» забил 5 мячей в АПЛ – на уровне «Ипсвича» и «Кристал Пэлас». Меньше забивает только «Саутгемптон».

Одна из проблем тен Хага заключается в том, что он не хочет или не может брать на себя ответственность за результаты. При каждом удобном случае Эрик напоминает журналистам, что при нем «МЮ» выиграл два трофея – Кубок Англии и Кубок лиги. Но вряд ли они имеют такой большой вес, если команду продолжает «штормить» уже третий сезон подряд. В игре манкунианцев нет стабильности. После многих неудачных матчей тренер заявляет, что футболисты не выполнили план на игру. Но проблема в том, что никто не может понять, какой именно план в игре «Юнайтед» и есть ли он вообще.

Тен Хаг часто перекладывает вину на игроков после поражений, что не может способствовать поддержанию хорошей атмосферы внутри коллектива. Индивидуальных ошибок у футболистов действительно много, но тогда и к тренеру есть вопросы, потому что многих из этих игроков он выбирал сам. До прихода INEOS у голландца были удивительно широкие права на трансферном рынке. Он подписывал практически каждого футболиста, которого хотел, если только сам игрок не отказывался от переезда на «Олд Траффорд». Так что в этом случае тренер несет полную ответственность за результаты команды, поскольку он сам ее собирал.

Работа тен Хага на трансферном рынке – отдельная тема для разговора. Специалист потратил на подписание игроков более 700 млн евро, но кто из них стал реальным усилением для команды? Возможно, только Лисандро Мартинес и Расмус Хойлунн, но и к ним есть вопросы. Андре Онана нестабилен, Каземиро оставил свои лучшие годы в Мадриде, Мэйсон Маунт постоянно травмирован, а трансфер Антони и уход Джейдона Санчо – полный провал. А ведь за каждого из этих игроков «МЮ» платил более 50 млн евро. С Антони тен Хаг вообще установил трансферный рекорд.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг и Алехандро Гарначо

Эрик уже давно ходит по тонкому льду, но каждый раз удивительным образом спасается. Голландца еще в прошлом сезоне могли уволить несколько раз, но его удерживали на посту поздние голы Скотта Мактоминея и Алехандро Гарначо. Но шотландец перешел в «Наполи», в то время как аргентинец пока не так эффективен, как раньше. В текущем сезоне на его счету только 1 гол в АПЛ. В прошлом сезоне манкунианцы выиграли много матчей на невероятном везении. Рано или поздно это должно было закончиться, что теперь отражается на команде и ее результатах.

Тен Хаг так и не вернул в «МЮ» те высокие стандарты, о которых говорил после прихода в клуб. Тренер постоянно оправдывается и спорит с журналистами, капитан команды устраивает истерики на поле, а остальные игроки часто не знают, что им делать. Все перечисленное было и в прошлом сезоне, однако новое руководство «Юнайтед», вероятно, не посчитало это серьезной проблемой. Более того, они продлили контракт с тен Хагом, увеличив ему сумму компенсации в случае увольнения с 10-ти млн евро до 21-го миллиона.

Трудно понять решение руководства «МЮ». Возможно, свое дело сделала победа в Кубке Англии, но она никуда не дела проблемы команды. Судя по всему, их даже становится больше. Проблемы с травмами остаются, трансферы по-прежнему не работают, стабильности нет. По слухам, следующие матчи станут определяющими для тен Хага, но и тут не все так однозначно. «МЮ» может одержать несколько побед на морально-волевых или других качествах, но, опять же, проблемы команды никуда не денутся, а ее перспективы останутся под большим вопросом.

Сергей ЗАВАЛКО

По теме:
Нарушит обет. Клопп может вернуться к работе, есть неожиданный вариант
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Ман Сити повторил в ЛЧ исторический рекорд Манчестер Юнайтед
статьи эксклюзив Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал
Футбол | 01 октября 2024, 19:49 2
Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал
Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал

Андрей имеет все шансы выйти на матч ЛЧ

25 тысяч в месяц. Кривбасс не мог конкурировать с Карпатами за игрока
Футбол | 02 октября 2024, 12:50 0
25 тысяч в месяц. Кривбасс не мог конкурировать с Карпатами за игрока
25 тысяч в месяц. Кривбасс не мог конкурировать с Карпатами за игрока

Стецьков еще может оказаться в львовской команде

Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Футбол | 02.10.2024, 09:03
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле
Футбол | 01.10.2024, 15:43
Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле
Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Война | 01.10.2024, 23:21
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Переписывают одно и тоже из статьи в статью про МЮ, нет свежих мыслей.
Единственное свежее что оказывается мы ждем 
Что то: " 
Тема за пределами поля не раскрыта автором.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
01.10.2024, 20:30 4
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
01.10.2024, 07:54 15
Футбол
«Он его потряс...» Валлин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его потряс...» Валлин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
30.09.2024, 10:37
Бокс
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
01.10.2024, 19:10 5
Футбол
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
30.09.2024, 19:47 6
Футзал
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
30.09.2024, 13:02 8
Футбол
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
01.10.2024, 08:18 2
Бокс
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
30.09.2024, 08:16 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем