Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Флорентино готов рассмотреть продажу украинца летом 2025 года
25-летний голкипер «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб летом 2025 года.
По информации Defensacentral, президент «королевского» клуба Флорентино Перес сообщил Лунину, что рассмотрит его трансфер летом 2025 года. «Реал» будет готов распрощаться с украинским вратарем, если поступит заманчивое предложение. Отмечается, что Лунин пользуется большим спросом от именитых европейских клубов.
Ранее стало известно, что португальский гранд «Порту» готов предложить за Лунина 20 миллионов евро. Лунин провел в этом сезоне за «Реал» три матча и пропустил пять голов, отыграв один поединок на ноль.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Луижи считают новой восходящей звездой бразильского футбола
«Железный Майк» ждет победы британца