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  4. Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Испания
02 ноября 2024, 02:05 |
311
0

Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу

Флорентино готов рассмотреть продажу украинца летом 2025 года

02 ноября 2024, 02:05 |
311
0
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний голкипер «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб летом 2025 года.

По информации Defensacentral, президент «королевского» клуба Флорентино Перес сообщил Лунину, что рассмотрит его трансфер летом 2025 года. «Реал» будет готов распрощаться с украинским вратарем, если поступит заманчивое предложение. Отмечается, что Лунин пользуется большим спросом от именитых европейских клубов.

Ранее стало известно, что португальский гранд «Порту» готов предложить за Лунина 20 миллионов евро. Лунин провел в этом сезоне за «Реал» три матча и пропустил пять голов, отыграв один поединок на ноль.

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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