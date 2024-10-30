Лунин может перейти в чемпионат, где играет другой голкипер сборной Украины

«Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

По информации Defensa Central, несмотря на новый контракт, «Реал» рассмотрит уход Лунина. Украинцем в последние дни серьезно заинтересовался португальский гранд «Порту». Двукратный победитель Лиги чемпионов готов предложить Лунину место в старте, ведь рассчитывает продать Диогу Кошту, которым интересуются многие топ-клубы.

«Порту» готов заплатить «Реалу» за Лунина 20 миллионов евро. Напомним, что в португальском чемпионате играет вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который защищает цвета «Бенфики».

Лунин провел в этом сезоне за «Реал» три матча и пропустил пять голов.