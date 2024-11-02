Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо проанализировал ничейный результат в матче 9-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (0:0).

«Нам не удалось сегодня забить гол, но это было хорошее выступление. Возможно – это наша лучшая игра в сезоне, не хватило только гола. Мы хотим быть лучше, хотим больше выигрывать. Если мы будем играть так, как сегодня, то снова будем выигрывать больше. Все игроки выложились по полной, хорошая игра», – сказал Алонсо.

Подопечные Алонсо занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе клуба 16 зачетных баллов. До первой строчке фармацевтам не хватает четыре пункта.