Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
02.11.2024 17:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 ноября 2024, 02:54 | Обновлено 02 ноября 2024, 02:55
22
0

Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 ноября в 17:00 по Киеву

02 ноября 2024, 02:54 | Обновлено 02 ноября 2024, 02:55
22
0
Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

2 ноября на «Виталити» пройдет матч 10-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда в прошлом сезоне уже играла под руководством Андони Ираолы, и, судя по всему, эксперимент признали удачным, ведь специалист из Испании остался на своем посту. Новой его задачей было пытаться прогрессировать при том, что летом продали основного нападающего, Соланке. В целом, получается достаточно регулярно брать ничьи, чтобы не думать о риске понижения в Чемпионшип. Даже с Арсеналом закончили 2:0, правда, там вице-чемпион уже на 30-й минуте остался вдесятером после удаления Салиба. Можно в актив заносить и ничью 1:1 с нынешней Астон Виллой, тем более что с ней играли в Бирмингеме. Но, конечно, и поражений хватает, даже Лестеру на выезде уступили 0:1.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Манчестер Сити

Клуб в прошлом сезоне смог в очередной раз стать победителем в АПЛ, при этом достаточно обидно уступив в Лиге чемпионов по пенальти мадридскому Реалу, который явно переигрывали в обоих матчах. Сейчас Гвардиола попытается сохранить лидерство на внутренней арене и вернуть себе Ушастого. И это при том, что отпустили Альвареса, травмировался Бобб и Родри, а усиление свелось к приглашению Савио и возвращению Гюндогана. Не удивительно, что бывают осечки, несмотря на всю результативность Холанда - впрочем, пару раз важнейшие голы забивал Стоунз. С Саутгемптоном, кстати, победили 1:0 за счет очередного гола Эрлинга. А вот на Кубок Лиги, такое впечатление, не хватило мотивации: в мид-уик уступили Тоттенхэму на его поле, закончив 1:2. Что же, Гвардиола явно больше думает о других, более статусных, трофеях, а вот шпоры с их давней засухой ничем не побрезгуют.

Статистика личных встреч

Все последние полтора десятка поединков заканчивались только победами горожан.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в интригу. Но при этом и разгрома не ждут. Чемпион не допустит проблем во втором поединке кряду - ставим на гостей с форой -1 гол (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Борнмут
2 ноября 2024 -
17:00
Манчестер Сити
Фора Манчестер Сити (-1) 1.85 Сделать ставку

По теме:
Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Жирона – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ливерпуль – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут Манчестер Сити Борнмут - Манчестер Сити Илья Забарный прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Футбол | 01 ноября 2024, 10:55 14
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо

Матч 1-го тура УПЛ назначен на 4 декабря

ФОТО. Как живёт Стивен Джеррард в Саудовской Аравии. Не хуже Роналду
Футбол | 02 ноября 2024, 02:58 0
ФОТО. Как живёт Стивен Джеррард в Саудовской Аравии. Не хуже Роналду
ФОТО. Как живёт Стивен Джеррард в Саудовской Аравии. Не хуже Роналду

Легенда Ливерпуля наслаждается новой жизнью

УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
Футбол | 01.11.2024, 21:36
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
Теннис | 01.11.2024, 18:32
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 01.11.2024, 08:43
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
31.10.2024, 11:21
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
31.10.2024, 10:44 11
Футбол
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 62
Футбол
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
01.11.2024, 15:34 4
Футбол
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
31.10.2024, 12:58 10
Футбол
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 7
Бокс
Климас назвал идеального соперника для Усика после его реванша с Фьюри
Климас назвал идеального соперника для Усика после его реванша с Фьюри
31.10.2024, 23:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем