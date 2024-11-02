2 ноября на «Виталити» пройдет матч 10-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда в прошлом сезоне уже играла под руководством Андони Ираолы, и, судя по всему, эксперимент признали удачным, ведь специалист из Испании остался на своем посту. Новой его задачей было пытаться прогрессировать при том, что летом продали основного нападающего, Соланке. В целом, получается достаточно регулярно брать ничьи, чтобы не думать о риске понижения в Чемпионшип. Даже с Арсеналом закончили 2:0, правда, там вице-чемпион уже на 30-й минуте остался вдесятером после удаления Салиба. Можно в актив заносить и ничью 1:1 с нынешней Астон Виллой, тем более что с ней играли в Бирмингеме. Но, конечно, и поражений хватает, даже Лестеру на выезде уступили 0:1.

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Манчестер Сити

Клуб в прошлом сезоне смог в очередной раз стать победителем в АПЛ, при этом достаточно обидно уступив в Лиге чемпионов по пенальти мадридскому Реалу, который явно переигрывали в обоих матчах. Сейчас Гвардиола попытается сохранить лидерство на внутренней арене и вернуть себе Ушастого. И это при том, что отпустили Альвареса, травмировался Бобб и Родри, а усиление свелось к приглашению Савио и возвращению Гюндогана. Не удивительно, что бывают осечки, несмотря на всю результативность Холанда - впрочем, пару раз важнейшие голы забивал Стоунз. С Саутгемптоном, кстати, победили 1:0 за счет очередного гола Эрлинга. А вот на Кубок Лиги, такое впечатление, не хватило мотивации: в мид-уик уступили Тоттенхэму на его поле, закончив 1:2. Что же, Гвардиола явно больше думает о других, более статусных, трофеях, а вот шпоры с их давней засухой ничем не побрезгуют.

Статистика личных встреч

Все последние полтора десятка поединков заканчивались только победами горожан.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в интригу. Но при этом и разгрома не ждут. Чемпион не допустит проблем во втором поединке кряду - ставим на гостей с форой -1 гол (коэффициент - 1,85).