В субботу, 2 ноября, прошел матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Илья Забарный помог «вишням» одержать победу со счетом 2:1.

За «вишен» забивали Семеньо и Эванилсон, а за «горожан» в конце матча забил Гвардиол.

АПЛ. 12-й тур, 2 ноября.

Борнмут – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Семеньо, 9, Эванилсон, 64 - Гвардиол, 82.