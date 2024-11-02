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Борнмут
02.11.2024 17:00 – FT 2 : 1
Манчестер Сити
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Англия
02 ноября 2024, 20:35 |
915
0

Борнмут – Ман Сити – 2:1. Как Забарный и Ко удивили Гвардиолу. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 10-го тура

02 ноября 2024, 20:35 |
915
0
Борнмут – Ман Сити – 2:1. Как Забарный и Ко удивили Гвардиолу. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 2 ноября, прошел матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Илья Забарный помог «вишням» одержать победу со счетом 2:1.

За «вишен» забивали Семеньо и Эванилсон, а за «горожан» в конце матча забил Гвардиол.

АПЛ. 12-й тур, 2 ноября.

Борнмут – Манчестер Сити – 2:1
Голы: Семеньо, 9, Эванилсон, 64 - Гвардиол, 82.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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