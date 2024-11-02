02.11.2024 17:00 – FT 2 : 1
Англия02 ноября 2024, 20:35 |
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Борнмут – Ман Сити – 2:1. Как Забарный и Ко удивили Гвардиолу. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 10-го тура
02 ноября 2024, 20:35 |
915
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В субботу, 2 ноября, прошел матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Сити».
Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Илья Забарный помог «вишням» одержать победу со счетом 2:1.
За «вишен» забивали Семеньо и Эванилсон, а за «горожан» в конце матча забил Гвардиол.
АПЛ. 12-й тур, 2 ноября.
Борнмут – Манчестер Сити – 2:1
Голы: Семеньо, 9, Эванилсон, 64 - Гвардиол, 82.
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
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