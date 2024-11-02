02.11.2024 17:00 – 63’ 1 : 0
Англия02 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:08
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Борнмут – Манчестер Сити. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 2 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии
02 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:08
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В субботу, 2 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Борнмут – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
События матча
9’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
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