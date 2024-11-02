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Чемпионат Англии
Борнмут
02.11.2024 17:00 – 63 1 : 0
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:08
1511
0

Борнмут – Манчестер Сити. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 2 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии

02 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:08
1511
0
Борнмут – Манчестер Сити. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 2 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Борнмут – Манчестер Сити
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Трансляция матча В эфире

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События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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