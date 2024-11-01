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Италия
01 ноября 2024, 13:44 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:55
876
3

Возвращение блудного Марио

Обозреватель Sport.ua – об энной попытке Балотелли войти в одну и ту же реку

01 ноября 2024, 13:44 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:55
876
3
Возвращение блудного Марио
ФК Дженоа. Марио Балотелли

У нашего Руслана Малиновского в «Дженоа» появился звездный одноклубник. Днями генуэзский клуб подписал Марио Балотелли – некогда лучшего молодого футболиста мира, главную надежду поколения и вице-чемпиона Европы-2012.

Почему сделка состоялась именно сейчас, вне сроков трансферного периода? Все просто: «СуперМарио» пришел в «россоблу» в статусе свободного агента. А игроков в таком статусе можно подписывать в любое время года.

***

Такое впечатление, что в «объективе» большого футбола Балотелли не был целую вечность. Честно говоря, я даже мельком подумал, что этот футболист, растерявший весь свой недюжинный талант по пустякам, уже закончил свою карьеру. Закончил где-то в захолустье. Закончил втихаря.

Но ему оказалось всего-то 34 года. А еще оказалось, что завязывать с футболом Марио не собирается. Более того, он собирается, по его словам, «порвать серию А».

Как говорится в подобных случаях, большому кораблю – большое плавание. Однако нельзя исключать по факту и большое кораблекрушение, учитывая «родословную» новоиспеченного нападающего «Дженоа».

На первый взгляд, этот трансфер видится блефом, ведь давно списанный в архив футболист, имеющий откровенно дрянную репутацию, вряд ли способен на реинкарнацию, поскольку его лучшие годы безвременно канули в Лету. Однако, с другой стороны, в такой фатальности утопающего – и в этой связи я имею ввиду не только Балотелли, но и его нынешнюю команду – есть что-то такое, что позволяет смотреть на ситуацию хотя бы с симпатией.

«Дженоа» на данный момент – безоговорочный аутсайдер чемпионата Италии. После десяти туров в активе «россоблу» – всего лишь шесть очков и одна победа. Учитывая скромный клубный бюджет, а также явную направленность трансферной политики клуба на продажу лидеров, сложно представить, что «Дженоа» способна заметно усилиться в грядущий Юрьев день.

Вряд ли можно надеяться, что «Дженоа» в существующих реалиях способна и на заметное улучшение своей неприглядной турнирной ситуации, ведь кадры, которые, как известно, решают все, сейчас в силу разных причин решать все не могут. Ибо не способны.

Поэтому подписание «Дженоа» свободного агента Марио Балотелли – жест не только отчаяния, но и последний довод королей. Авось, небось, как-нибудь выберемся из трясины, и все наладится.

К тому же, ни в финансовом, ни в репутационном плане «Дженоа», подписав «сбитого летчика», практически ничего не теряет. Контракт с Марио согласован лишь до конца нынешнего сезона, а зарплата некогда весьма высокооплачиваемого форварда – всего-то 250 тысяч евро плюс бонусы (до конца действия соглашения).

В то же время, наставник «россоблу» Альберто Джилардино всерьез рассчитывает на новобранца. По словам алленаторе, Марио «обладает той мотивацией, тем огнем, которые необходимы для достижения успеха».

Джилардино не скрывает, что приглашение в команду Балотелли – это его личная инициатива. Джилардино и Балотелли давно знакомы, а одно время они конкурировали за место в основе «Скуадры адзурры». Но, несмотря на конкуренцию, смогли сохранить хорошие отношения.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли и Альберто Джилардино в составе Скуадры адзурры

Однако не стоит ждать на быстрый «выхлоп» от этого «небыстрого» трансфера. Дело в том, что Балотелли, не имея команды, не имеет на данный момент и надлежащей функциональной подготовки. Поэтому ему предстоит поработать над своей физической формой (в частности, убрать лишний вес). Да и эмоциональной тоже, ведь в последнее время Балотелли не единожды был фигурантом скандалов и дебошей, преодолевать последствия которых безболезненно у него уже не получается.

***

Последним местом работы Балотелли до «Дженоа» был турецкий «Адана Демирспор». В тамошний чемпионат Марио шел в качестве звезды. И с намерениями перезагрузить свою карьеру. Но не удалось.

В «Адану» Балотелли тоже пришел в качестве свободного агента (в 2021-м). Из итальянской «Монцы». Первый год в турецкой Суперлиге можно занести Болотелли в актив: восемнадцать забитых мячей и четыре результативные передачи.

Казалось, вот он, ренессанс. Но только казалось. Дальше Марио побил горшки с наставником «Аданы» – своим соотечественником Монтеллой, и клуб решил избавиться от скандального игрока.

И избавился. Однако не просто так, а с наваром: Балотелли был продан за более чем два с половиной миллионов евро в швейцарский «Сьон».

И в «Сьоне» итальянец тоже резво начал. В девяти первых поединках за новую команду он забил пять мячей. После такой прыти ему доверили капитанскую повязку. Видать, зря, потому что дальше – как отрезало. Мячей СуперМарио больше не забивал.

Дошло до того, что фаны «Сьона» сожгли на трибунах футболку с фамилией Балотелли, протестуя в такой способ против «голевой засухи» именитого форварда.

Хотя не только против «засухи» протестовали болельщики. Им очень не нравилось, как Балотелли просто отбывал номер на футбольном поле. «Потей или уходи» – такой вот плакат постоянно вывешивался на трибунах с призывом к новоиспеченному капитану «Сьона».

Новоиспеченный капитан «Сьона» призыв услышал. Но потеть не захотел. И расторг контракт с клубом. В уже привычном статусе свободного агента Балотелли снова вернулся в «Адана Демирспор».

***

Второй приход в «Адану» получился менее удачным. Семь мячей и одна результативная передача – вот итог его выступлений на новом-старом месте.

Возможно, турецкий клуб и стал бы удерживать итальянца, если бы не его поведение. Как на футбольном поле, так и вне его.

На футбольном поле Марио часто демонстрировал излишнюю агрессивность. Не всегда адекватно вел себя и в раздевалке: мог прямо там взорвать петарду. А вне футбольного поля – часто уходил на больничный.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли в форме Адана Демиспор

Мог уйти и в запой. Однажды он отправился на несколько дней в Италию, и там на своем авто угодил в аварию, врезавшись в ограждение. Из машины футболист едва выбрался. Но это едва – не из-за увечий (слава Богу, со здоровьем у него все нормально было), а из-за сильного опьянения.

Был случай, уже в Турции, когда после обильной гулянки Балотелли не смог добрести до места назначения на своих двух. Он просто завалился на улице, и лишь помощь постороннего уберегла его от фатальных последствий.

Понятное дело, терпеть футболиста с таким «послужным списком» в «Адане» не захотели. И после минувшего сезона с ним попрощались. По всей видимости, в этот раз навсегда.

И Марио снова остался бесхозным.

И когда казалось, что на его карьере можно ставить жирный крест, руку дружбы подал его бывший партнер-конкурент по сборной Италии, а нынче главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино.

Сам Балотелли такой поворот событий считает Божьим промыслом. Несомненной удачей.

Очень даже может быть, что это так и есть.

Однако, вместе с тем нужно понимать, понимать нужно в первую очередь Балотелли, что это его последний шанс. Лебединая песня. Если профукает – другого шанса не будет.

А вдруг не профукает?

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статьи эксклюзив Марио Балотелли Дженоа
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Как раз там Дженоа занимает почетное последнее место как апофеоз происходящего подписали его
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+1
Перець
ну хоч якесь підсилення а то печаль печальная
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0
SHN
Свои 7-8 мячей вполне может забить
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0
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