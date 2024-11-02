Черноморец неплох и без Григорчука. Бабич собрал интересную команду

Лето нынешнего года выдалось непростым для футбольной Одессы. Тамошний «Черноморец» все-таки покинул Роман Григорчук – наставник, с именем которого были связаны, по сути, все последние успехи «моряков», и который являлся символом своего рода «знака качества» для всех болельщиков команды. Григорчук решил податься в Азербайджан, где принял приглашение от «Нефтчи», но не продержался на посту и трех месяцев, а вот на тренерский мостик одесситов пришел 45-летний Александр Бабич.

Бабич, как и Григорчук, является для «Черноморца», как принято говорить в подобных случаях, своим человеком. Именно в Одессе еще в 2012-м Александр завершил карьеру футболиста, и сразу же взялся за тренерское ремесло. Поначалу Бабич работал с дублем, с юниорами, а в 2014-м оказался у руля первой команды. Под руководством этого наставника «Черноморец» не демонстрировал чего-то чрезвычайно выдающегося, но и с зоной вылета непосредственно не заигрывал, что было важно для такого города как Одесса.

Первое сотрудничество Бабича с «моряками» завершилось в августе 2017-го, а уже через месяц Александр получил назначение в «Мариуполь». В приазовском клубе наставник имел возможность привлекать в команду воспитанников академии «Шахтера», который всегда охотно отправлял в аренду в этот клуб большое количество своих талантов, не имевших возможности пробиться в основу. И в целом результаты Бабича с «Мариуполем» были лучшими, нежели с «Черноморцем». В сезонах-2018/19 и 2019/20 приазовцы даже играли в квалификации Лиги Европы – что правда, без особого успеха, но сам факт выхода в еврокубки отметить стоит.

В «Мариуполе» Бабич предпочитал делать ставку не только на вчерашних юниоров, но и на ветеранов, а также игроков, пребывающих в самом расцвете сил – от 22 до 29 лет. В частности, в последний год работы с приазовцами ключевыми футболистами в команде Александра являлись 23-летние на тот момент Сергей Чоботенко и Даниил Игнатенко, 24-летние Джойским Дава, Вячеслав Танковский и Игорь Кирюханцев, 26-летние Дмитрий Мишнев и Сергей Горбунов, 27-летний Вячеслав Чурко. Из ветеранов в категории «30+» значительную роль в первой команде «Мариуполя» сезона-2019/20 у Бабича играли только 30-летний на тот момент Сергей Яворский и 31-летние Валерий Федорчук и Игорь Тищенко, а 34-летний Руслан Фомин и 37-летний Рустам Худжамов, очевидно, просто добавляли пресловутой атмосферы в раздевалке, изредка также появляясь на поле.

ФК Черноморец. Александр Бабич (в синем) на тренировке команды

Собственно говоря, за счет этого «Мариуполь» при Бабиче и демонстрировал неплохие результаты, и когда на пост наставника приазовцев пришел Остап Маркевич, то последовавший курс на стремительное омоложение и без того отнюдь нестарой команды привел к негативному результату – команда опустилась на самое дно турнирной таблицы и вряд ли имела какие-то перспективы спастись в сезоне-2021/22, даже если бы он был доигран.

В «Черноморце» Бабич, казалось бы, изначально остался без возможности привлекать игроков «Шахтера» в значительных количествах – все-таки если «Мариуполь» открыто называли фарм-клубом «горняков», то за «моряками» подобной славы нет и никогда не было. Однако летом материальное положение в одесском клубе привело к необходимости продать нескольких ключевых исполнителей (Салюка, Брагару, Штогрина), на трансферах которых было выручено около миллиона евро, а также отпустить на правах свободных агентов еще почти под два десятка исполнителей, по причине чего «Черноморец» Бабича в буквальном смысле этого слова изменился до неузнаваемости на фоне прежней команды Григорчука. В том числе, приехало в Одессу и немало арендованных футболистов «Шахтера», причем не только «молодых да ранних», но и вполне признанные мастера, как Иван Петряк.

Фактически «Черноморец» обновился процентов на 90, и этот фактор, да еще и в совокупности со сменой главного тренера и перманентными финансовыми проблемами, не мог не огорчать одесских фанатов. Ни для кого не секрет, что набрав де-факто новую команду, в футболе необходимо время на то, чтобы футболисты сыгрались между собой, а тренер распознал, на кого из них он может рассчитывать, а кто в целом является если уж и не ошибкой селекции, то уж точно не более, чем игроком ротации. В этот период, когда тренер ставит «свой футбол» и тактику, а игроки притираются друг к другу, как правило, рассчитывать на какой-то результат не приходится. Часто в подобных случаях команды скатываются в зону вылета, и выглядят не очень конкурентными.

Однако пока «Черноморец» Бабича удивляет, скорее, со знаком «плюс». После одиннадцати туров «моряки» имеют в активе 12 очков, что позволяет им занимать десятую строчку в турнирной таблице. Да, год назад у команды Григорчука после одиннадцати матчей было в активе 19 очков, и она была седьмой в «турнирке», однако… Очень важно понимать, что во второй половине сезона-2023/24 у «Черноморца» все пошло под откос, и про борьбу за еврокубковые места пришлось забыть, фокусируясь на том, чтобы не оказаться в итоге в зоне переходных матчей. Тогда задачу-минимум удалось решить, но это вряд ли можно называть большим достижением…

Нынешний «Черноморец» Бабича выглядит куда более перспективным, чем та команда Григорчука год назад, если пытаться предугадывать результаты этого коллектива в краткосрочной (до зимней паузы в чемпионате) и среднесрочной (до конца текущего сезона) перспективе. Дело в том, что как и когда-то в «Мариуполе» главный тренер «моряков» собрал в команде игроков, которых можно четко разделить на несколько групп, исходя из возраста.

В частности, в подчинении у Бабича сейчас семь игроков в возрасте от 22 до 29 лет, семь игроков в возрасте от 29 лет и старше, а также более десяти исполнителей, которых наставник подпускает к матчам за первую команду, в возрасте до 22 лет. Важно и то, что если в «Мариуполе» далеко не все ветераны играли роль «первой скрипки», то сейчас у Александра в «Черноморце» каждый из семи игроков из категории «29+» является четким игроком основного состава.

Особенно в Одессе выделяется 33-летний правый фулбек Богдан Бутко, который не только получил капитанскую повязку, но и, кажется, переживает свою вторую, если не третью, футбольную молодость. Минувший сезон в составе «Зари» был для Бутко не самым успешным, особенно оглядываясь на фактор травм и проблем внутри клуба, связанных с невыплатой вовремя заработной платы, из-за чего Богдану, как и некоторым другим ветеранам, приходилось фокусироваться не только на футбольное поле, но и на переговорах с собственником Евгением Геллером, которые даже заходили в плоскость взаимных ультиматумов.

ФК Черноморец. Богдан Бутко

Несмотря на доверие Бабича к возрастным исполнителям, тренер вовсе не упускает из поля зрения и молодых игроков. В частности, по количеству игрового времени на поле в матчах УПЛ текущего сезона из топ-11 «Черноморца» шесть игроков представляют категорию «29+», а еще пятеро – это игроки, чей возраст ныне составляет от 20 до 22 лет.

И подобный сплав молодости с опытом делает «Черноморец» если уж и не уникальной на просторах УПЛ командой, то как минимум весьма интересным коллективом. Например, нынешнему «Руху» отчетливо не хватает именно таких «вожаков» как Бутко, Рудько или Петряк – футболистов с опытом, в том числе и международных матчей, но все еще стремящихся доказывать самим себе и окружающим свою состоятельность на поле.

Более того, в «Черноморце», в отличие от «Руха» и многих других команд нынешней УПЛ, собралась пристойная легионерская компания, и не только с явным креном на одну из стран, как в «Шахтере» с его бразильским вектором. У Бабича среди подопечных есть и бразилец, и босниец, и нигериец, и словенец, и грузин, и даже гамбиец. Согласитесь, уметь управлять такой «пестрой» компанией – это тоже весьма непросто, и нынешний наставник «моряков» в целом демонстрирует, что способен с этим справляться.

Поэтому, исходя из того, что сейчас Бабич и его подопечные добыли 12 очков, имея минимум времени на то, чтобы сыграться и свыкнуться друг к другу, результат «Черноморца» можно оценивать как удовлетворительный. Дальше, если клуб не будет продолжать лихорадить, должно быть только лучше, и во второй половине сезона от Бабича можно будет требовать значительного улучшения – как минимум твердым середняком «моряки» в текущем сезоне должны становиться, а там уж дальнейшая перспектива будет зависеть от финансирования и планов руководства.

Что правда, до зимней паузы «Черноморец» вряд ли окажется в силах существенно улучшить свой очковый багаж. Прямо сейчас одесситов ждет череда матчей против очень сложных соперников. Ближайший календарь «моряков» на шесть поединков, которые остались до ухода в отпуск, такой: «Шахтер» на выезде (2 ноября), «Ворскла» дома (8 ноября), «Динамо» на выезде (23 ноября), «Александрия» на выезде (30 ноября), «Кривбасс» дома (7 декабря) и «Заря» на выезде (14 декабря).

Сколько реально очков можно ждать от этих дуэлей? Кажется, что даже при самых оптимистичных оценках, то не больше 3-5. А это значит, что к зимней паузе «Черноморец» точно придет на более худшей позиции, чем год назад. Однако если тогда в Одессе просматривалась четкая тенденция к ухудшению ситуации во всех направлениях, то сейчас тучи над «моряками» выглядят не такими уж и густыми, и у болельщиков есть вполне справедливая надежда, что вскоре из-за них выйдет солнце.