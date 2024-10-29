Не выигрывают два месяца. Что нужно знать о кризисе Руха

Львовский «Рух» не может выиграть уже почти два месяца. Последняя победа «желто-черных» датирована 30 августа. Команда Виталия Пономарева не знает вкуса побед уже в 6 матчах подряд.

Конечно, слово «кризис» здесь звучит очень громко. Из 6 матчей «Рух» проиграл только одну игру – «Карпатам». Был огромный ажиотаж вокруг матча, было огромное давление. Молодые игроки желто-черных просто не выдержали давления дерби. А так, 5 ничьих. Команда Пономарева смогла первой отобрать очки у «Динамо», сыграла вничью с «Александрией», которая пока ниже второго места в таблице не опускалась. Причем оба поединка были гостевыми. В Киеве «Рух» даже был ближе к победе, если бы Игорь Краснопир и Юрий Климчук реализовали свои моменты. В Александрии повезло с пенальти, но и хозяева забили после грубой ошибки Дмитрия Ледвия.

Нет такого, что команда уступает соперникам с разгромным счетом или проигрывает по игре. Нет побед длительное время, но очки в копилку капают. Команда не посыпалась.

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Мне кажется, что в этой истории ключевым поединком стала игра в Киеве против «Динамо». «Рух» выглядел конкурентным и играл на равных с лидером. Произошло определенное переосмысление подопечных Виталия Пономарева. Теперь их стали воспринимать серьезнее и готовиться. Через неделю уже во Львове «Колос» поставил откровенный автобус, откровенно опасаясь соперника.

К «Руху» стали относиться как к реальной силе, как к реальному претенденту на еврокубки. Начали играть не с позиции своей силы или игры, а тщательно изучая модель игры Виталия Пономарева. Например, «Карпаты» упростили игру в защите, чтобы не попадать под прессинг соперника, начали противодействовать сильным сторонам «Руха». Здесь важна не только тренерская работа со сюрпризами для соперника, но и класс, мастерство игроков. «Аталанта» играет в тот же футбол, но они успешны благодаря уровню футболистов.

ФК Рух

К сожалению, ментально «Рух» к этому оказался неготовым. Футболистам более комфортно находиться в статусе талантов, не иметь давления ответственности за результат. А когда от них уже ждут результата, то оказалось, что не все так просто. Не все к этому были готовы.



Матч в Киеве также имел отрицательный оттенок для «Руха». Игроки чрезмерно поверили в свои силы. Если мы можем играть на равных против лидера «Динамо» в гостях, то что нам другие, менее статусные соперники? Где-то уже появилось пренебрежительное отношение, где-то уже начали недорабатывать. В прошлом сезоне боролись до последнего тура за еврокубки. Стартовали в новом сезоне удачно, отобрали очки у «Динамо». Это уже не случайность, а реально сильная команда.

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«Рух» всегда славился своей физической подготовкой. Команда играет один в один, прессингует соперника. Интенсивность действий очень высока. В начале сезона было минус 9 игроков из-за разных травм. Пономарев потерял возможность любой ротации. Ответственность фактически упала на 11-12 футболистов. Был вопрос, чтобы просто найти 11 здоровых игроков и расставить их на поле. В Черкассах против ЛНЗ на правом фланге защиты играл вингер Василий Рунич.

Команда просто «наелась» на старте чемпионата. Они отдали все силы и эмоции и нуждались в отдыхе или хотя бы ротации. Возможности таковой не было. Требовалось играть в каждом матче и фактически без замен. Сегодняшняя футбольная команда – это 15-17 полноценных игроков, потому что 5 замен дают возможность существенно повлиять на игру. У «Руха» набиралось 11 игроков. Форвард Ярослав Карабин играл на фланге. Молодой бразилец Клайвер, Владислав Семотюк и Василий Рунич – в роли ротации. Как можно рассчитывать на Фредди Плюмена, если он вообще летом не тренировался, пропустил все сборы, начало чемпионата из-за проблем со спиной? Нужно набрать хоть какую-то форму, чтобы играть.



Можно было выходить на трансферный рынок в поисках новичков. Но философия клуба предполагает ставку на собственных воспитанников. Плюс рано или поздно травмированные будут возвращаться. Брать игрока, чтобы потом через 1-2 месяца он сел на скамью запасных – не самое лучшее решение. К сожалению, 2005-2006 годы не сильнейшие в системе «Руха». Да, «Рух-2» лидирует во Второй лиге, но уровень команд там очень низкий. Юношеская команда получила от «Динамо» - 0:10. В этом сезоне U-19 существенно омолодили состав, сделав ставку на 2007-2008 годы, только начинающие получать опыт на таком уровне. Внутренних резервов нет.

Если раньше молодым игрокам было проще, потому что уровень команды был невысоким. Команда сражалась за выживание. Сейчас уже «Рух» ближе к верхней части таблицы. Уровень футболистов нужен уже выше. Нужно конкурировать, выигрывать место у основы. Сразу давать результат.

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В начале сезона «Рух» одного за другим терял своих лидеров. В товарищеском матче против «Вереса» травму получил Евгений Пастух. Ему на ногу наступил Дмитрий Годя. На тренировке стык Виталия Романа против Богдана Слюбика привел к травме ахилла последнего. С прошлого сезона еще тянулись старые «хвосты» в плане разрыва крестообразных связок Юрия Климчука и Марко Сапуги. Эти игроки возвращаются в состав команды. Но им нужно время, чтобы набрать хоть какую-то игровую и физическую форму. За примерами далеко ходить не нужно. У Климчука был отличный шанс в матче с «Динамо» в конце игры. Нападающий «Руха» бил с нескольких метров головой, но не смог забить. Юрию просто не хватило игрового ритма, чувства игры. Аналогично можно объяснить не очень удачную игру Климчука против «Карпат» или «Черноморца». Не может игрок после серьезной травмы сразу вернуть себе все кондиции и играть, как ни в чем не бывало. Так же Пастуху, Слюбику, Сапуге потребуется время. Они реально смогут помочь команде не раньше весны, когда пройдут зимние сборы.



Не менее важен вопрос лидера. Его нельзя назначить, его нельзя сотворить искусственно. Лидер – это тот, кто не только сам хорошо играет и ведет за собой в нужный момент, но и других своей игрой заставляет лучше играть. Лидерские качества у Климчука. В прошлом сезоне в домашнем матче с «Полесьем» у «Руха» ничего не получалось, но своим желанием, самоотдачей Климчук повел команду за собой. Слюбик, Сапуга, Пастух – все они вне игры. Возможно, некоторые лидерские качества есть у Дениса Пидгурского, но ему явно не хватает класса. Хотелось бы большего от Алексея Сыча, который уже поиграл за границей, выступал за молодежную сборную Украины на Евро и Олимпиаде.

ФК Рух. Юрий Климчук

Мы должны не забывать один факт – средний возраст игроков «Руха» 21,5 лет. Это самая молодая команда УПЛ. Вспомните, какие были результаты в предвоенном сезоне у «Мариуполя», игравшего также молодыми футболистами? Тогда команда Остапа Маркевича шла последней без шансов. Сейчас самый старший игрок «Руха» – 27-летний Климчук. И он начал играть после травмы не так давно. Есть еще Плюмен, которому уже почти 30, но он выходил только против «Карпат». Зимой есть все шансы, что он уедет из Украины.

Посмотрите, как изменилась «Александрия», когда туда пришли опытные Артем Шабанов, Александр Филиппов. Плюс Никита Кравченко, Дмитрий Мышнев, Артем Козак. Опыт не купишь ни за какие деньги.



После серии матчей без побед игроки потеряли уверенность в своих силах. Ментально игроки «Руха» очень слабы. Они пока не могут играть под давлением. «Рух» – команда с не очень высоким уровнем мастерства. Но ожидания, что они будут побеждать в каждом матче. Эти ожидания еще больше выросли после ничьей с «Динамо». Просто нужно спуститься на землю и не требовать невозможного. Сегодня для команды главным является прогресс футболистов. Чтобы через год-два была создана команда, где на каждую позицию есть конкуренция. Главная турнирная задача – не вылететь и держаться подальше от зоны стыковых матчей.

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«Рух» пока не может конкурировать с мешками денег «Полесья», ЛНЗ, «Карпат». Иметь стабильность и опыт «Колоса», «Александрии», «Кривбасса», не говоря уже о «Динамо» и «Шахтере». Имея опытных игроков, тратя деньги на новых футболистов, перечисленные команды тоже не могут всегда похвастаться результатом. «Динамо» и «Шахтер» неконкурентны на уровне еврокубков. ЛНЗ в 7 последних матчах выиграл только раз у аутсайдера «Ингульца». Начало пробуксовывать «Полесье», «Кривбасс» провалил старт сезона. «Карпаты» не могут похвастаться стабильностью. Посмотрите на количество побед и качество игры «Колоса». Имея неплохой состав, совсем потерялась «Заря». Это команды, где играют опытные игроки, проводившие серьезную летнюю трансферную кампанию, подписывавшие легионеров. Что уж тогда требовать от детского сада «Руха»?



Мы должны не забывать, что Пономарев в свои почти 50 лет – молодой тренер. Виталий Юрьевич впервые работает на столь высоком уровне. Он учится, ошибается, развивается. Без ошибок просто невозможно, когда речь идет о молодости или отсутствии опыта.

ФК Рух. Виталий Пономарев

Я был уверен, что кризис результатов «Руха» будет еще весной. Такое положение вещей прогнозируемо и ожидаемо. Нет предпосылок для получения результатов и стабильности. «Рух» - еще очень молодая команда, которая проходит период своего становления. Нужны только терпение, время, мудрость и очень много работы. Главное сейчас – не шарахаться из стороны в сторону. Четко следуя своему вектору. Сегодняшний период я ​​бы характеризовал, как шаг назад, чтобы потом сделать 3 вперед. Уж такое нечто похожее было весной 2023 года. Когда команда никак не могла победить, боролись за выживание, а затем в следующем сезоне боролись за еврокубки. Если бы тогда уволили Пономарева после первых неудачных результатов, команда просто вылетела бы.



На самом деле, «Рух» за последние полтора сезона прошел очень серьезный путь. От аутсайдера до крепкого середняка ​​с шансами бороться за еврокубки, если обстоятельства позволяют. Это уже не какой-то примитивный футбол с автобусом в обороне. Начали возникать предпосылки для класса игроков. Значительная группа игроков попадает в состав молодежной сборной Украины. Главное – не свернуть с выбранного вектора и двигаться дальше.

Сегодня «Рух» – один из немногих клубов (наравне с «Динамо»), реально делающие ставку на собственных игроков. Очень важно, чтобы у них все получилось. Это опыт для других команд, что нужно развивать собственную молодежь, а не искать второстепенных легионеров. Чем больше будет клубов с философией «Руха», тем сильнее станет украинский футбол, юношеские и молодежные сборные. Если у «желто-черных» все получится, то владельцы других команд захотят повторить этот опыт. В свое время успешный опыт Пономарева привел к тому, что владельцы клубов начали смотреть на молодых тренеров, а не отдавать предпочтение уже «затертым» наставникам. «Верес», «Полесье» и «Колос» доверили наставникам U-19. Очень хочется, чтобы было доверие к молодым игрокам. Поэтому очень хочется, чтобы у «Руха» все получилось.