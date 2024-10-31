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Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 13:58 |
209
0

Динамо сыграло договорный матч. Что известно?

Станислав Кочубинский рассказал о дебютном матче за киевлян, где они играли против «Кайрата»

31 октября 2024, 13:58 |
209
0
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?

Бывший игрок киевского «Динамо» Станислав Кочубинский рассказал, что дебютировал за «бело-синих» в матче против «Кайрата», который оказался договорным. Экс-футболист рассказал подробности.

«В Алма-Аты была договоренность, что мы с Кайратом сыграем вничью. Дело в том, что при «Кайрате» несколько лет играл сын Севидова – Юрий (1970-1971 годы). Они наверняка через сына попросили сыграть с ними вничью. Я не был в той обойме футболистов, чтобы мне перед игрой рассказывать о таких вещах. Почти весь матч мы вели в счете.

Остается минут 20 до окончания матча, я в очередной раз забираю мяч у рвущегося к нашим воротам соперника, и тут слышу, как игрок «Кайрата» Рожков кричит Мунтяну: «Муня, скажи этому пацану, что он делает?» Мунтян подходит ко мне и говорит: «Слава, они сейчас должны нам забить». А у меня сразу в голове: «Как это – забить?». Короче, за 10 минут до конца игры Севидов меня сменяет. Только спустился в подтрибунное помещение – слышу, стадион «взорвался», болельщики кричат ​​– гол! Сыграли мы с Кайратом – 1:1», – сказал Кочубинский.

Ранее Кочубинский рассказал о ссоре между Блохиным и Лобановский, из-за которой легендарный форвард мог пропустить матч против «Баварии» в 1975 году.

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Станислав Кочубинский Динамо Киев Кайрат Алматы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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